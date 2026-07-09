Colombia se prepara para la inauguración del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina. (Fuente: Gobernación de Antioquia)

El Túnel del Toyo se consolida como uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de Colombia por su impacto en el transporte de vehículos y carga. La obra busca mejorar la conexión entre el occidente de Antioquia y la región de Urabá, una zona estratégica para el comercio y la movilidad del departamento.

El proyecto ha generado gran expectativa debido a su magnitud, las soluciones tecnológicas que incorpora y los beneficios que podría aportar una vez entre en funcionamiento. La infraestructura permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá, además de fortalecer la conexión con municipios del occidente antioqueño.

Según el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el segundo tramo se acerca al 80% y “la obra física, de construcción de viaductos y túneles se acaba en noviembre, a más tardar en diciembre de este año”, precisó el mandatario en diálogo con El Colombiano.

Así será el Túnel del Toyo: características y alcance de la megaobra en Antioquia

El túnel principal del proyecto, denominado Túnel 17, cuenta con una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el túnel vial más largo de Colombia y uno de los más destacados de Latinoamérica. La infraestructura contará con una calzada sencilla de 8 metros de ancho, andenes de un metro y una galería de rescate paralela cercana a los 10 kilómetros.

El proyecto integral incluye además vías de acceso, túneles complementarios y puentes, con una extensión aproximada de entre 37 y 39 kilómetros de nueva construcción. Una vez entre en operación, la vía permitirá una velocidad máxima proyectada de 80 km/h y contribuirá a disminuir los tiempos de recorrido entre Medellín y la región de Urabá.

El Túnel del Toyo enfrenta desafíos técnicos por la profundidad y la excavación de la montaña

La construcción del Túnel del Toyo ha representado importantes retos de ingeniería debido a las condiciones del terreno. La obra atraviesa una zona montañosa con una profundidad cercana a los 900 metros bajo la cumbre y requirió la excavación de aproximadamente 1,7 millones de metros cúbicos de roca.

Para avanzar en la construcción se utilizaron tecnologías especializadas, entre ellas equipos de perforación con sistemas adaptativos capaces de ajustar su funcionamiento según las características del terreno. Estas herramientas permitieron avanzar en una de las obras viales más complejas realizadas en Colombia.

Cuánto costó el Túnel del Toyo y cómo se financió la construcción

La financiación del proyecto está a cargo de diferentes entidades públicas, entre ellas el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación aportó cerca de 540.000 millones de pesos, mientras que Antioquia destinó alrededor de 780.000 millones y Medellín cerca de 520.000 millones.

La inversión inicial estaba estimada en aproximadamente 1,8 billones de pesos, aunque el valor aumentó durante el desarrollo de la obra y actualmente supera los 2,7 billones. Además, la Gobernación de Antioquia contempla recursos adicionales para completar algunos tramos pendientes y garantizar la finalización del proyecto.

El proyecto avanza hacia su etapa final y promete transformar la conexión entre Medellín y Urabá con una de las obras viales más importantes de Colombia. (Fuente: Gobernación de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS))

Así funcionará la tecnología del Túnel del Toyo cuando entre en operación

El Túnel del Toyo incorporará sistemas automatizados orientados a mejorar la seguridad y la eficiencia del tránsito cuando sea habilitado para los usuarios. La infraestructura contará con mecanismos de monitoreo permanente, control operativo y herramientas tecnológicas para responder ante posibles emergencias.

Aunque algunos informes han relacionado la obra con el uso de inteligencia artificial, se trata principalmente de sistemas tecnológicos de apoyo y automatización para la operación del túnel, no de una inteligencia artificial autónoma que controle completamente la infraestructura.

Cuándo abrirá el Túnel del Toyo y en qué etapa está la obra

La apertura del Túnel del Toyo está prevista para una etapa posterior a la finalización de los trabajos pendientes, entre ellos la instalación de equipos electromecánicos, sistemas de seguridad y obras complementarias necesarias para garantizar una operación adecuada.

La construcción comenzó formalmente en 2018 y ha avanzado de manera significativa. El revestimiento del túnel principal llegó a una fase cercana a su finalización, mientras que las autoridades continúan con las labores necesarias para completar la infraestructura y permitir su apertura al tránsito de vehículos y carga.