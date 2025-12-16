El Banco Agrario cancela sus operaciones presenciales por un día: los motivos detrás del cierre.

En pleno cierre de año, una fecha marcada en el calendario vuelve a ordenar la rutina de millones de usuarios de bancos. No se trata de una caída del sistema ni de una decisión excepcional: es un día en el que las ventanillas bajan y la atención cambia de carril.

La señal aparece cada diciembre, pero suele sorprender a quienes dejan trámites para último momento. Y en el caso del Banco Agrario, el movimiento se siente más en regiones donde la oficina física sigue siendo el canal principal.

Con el feriado de Navidad, la entidad ajusta su operación y activa un esquema de atención alternativo. La clave es saber qué día no habrá servicio presencial, qué pasa con cajeros y canales digitales, y cómo quedan los horarios alrededor de esa fecha.

Cierra el Banco Agrario de Colombia. (Fuente: archivo)

Atención: Banco Agrario cierra el 25 de diciembre por el feriado de Navidad

El jueves 25 de diciembre de 2025 es festivo nacional por Navidad en Colombia, por lo que no habrá atención presencial en oficinas bancarias durante esa jornada. En esa fecha, el Banco Agrario suspende sus operaciones en ventanilla y no presta servicio en sedes físicas, como ocurre en los días festivos del calendario.

La entidad ya había informado su operación de fin de año, con ajustes que rodean ese feriado: el miércoles 24 de diciembre atenderá en horario especial de 8:00 a. m. a 12:00 m., y los viernes 26 y sábado 27 de diciembre volverá a operar con su red de oficinas en los horarios habituales.

Qué operaciones siguen disponibles cuando Banco Agrario no abre oficinas

Aunque el Banco Agrario no atienda de forma presencial el 25, los movimientos financieros no se detienen por completo. La recomendación general del sector es priorizar canales digitales para pagos, consultas y transferencias, y anticipar trámites que exijan asesoría o firma presencial.

Durante los días de cierre de oficinas se mantienen disponibles sus canales digitales 24/7, lo que permite realizar operaciones sin acudir a una sucursal. Además, como recuerda la banca en Colombia en fechas festivas, suelen seguir operativos los cajeros automáticos y las transacciones por banca en línea y aplicaciones, y en algunos casos los corresponsales bancarios (según la disponibilidad del punto).

Para evitar contratiempos, la sugerencia es revisar con tiempo el horario de la oficina más cercana, programar retiros o consignaciones que requieran ventanilla antes del festivo y dejar listas las claves y accesos a los canales digitales.