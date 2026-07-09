Estrenan la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo mide más que 100 canchas de fútbol. (Fuente: Chongqing East Railway Station)

La inauguración de la estación de tren más grande del mundo representa un hito en el ámbito del transporte moderno. Esta obra monumental, ubicada en la ciudad china de Chongqing, es un avance notable en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

El complejo ferroviario, que abarca más de 1,22 millones de metros cuadrados, puede equipararse a 170 canchas de fútbol y es capaz de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue inaugurada oficialmente el 27 de junio de 2025, tras un periodo de construcción de siete años. Este impresionante desarrollo requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y combina una arquitectura de estilo cyberpunk con elementos naturales que son característicos de la región montañosa de Chongqing.

Así es por dentro la estación más grande del mundo

El acceso principal de la Chongqing East Railway Station presenta características que la asemejan más a un aeropuerto que a una típica terminal ferroviaria. Dispone de 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal forma que minimizan la congestión, incluso durante las horas de mayor afluencia. En su interior se encuentran más de 5.000 asientos, de los cuales mil cuentan con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales en cada área del complejo.

árboles hungjue , típicos de la región. Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los, típicos de la región.

Los conductos de ventilación tienen forma de flores , y los letreros están elaborados con bambú local .

El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista .

Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).

Los detalles de la estación de tren

Desde la estación, es posible desplazarse hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en recorridos que varían entre seis y ocho horas.

Asimismo, establece la conexión entre las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, afianzando a la región como un componente esencial del sistema ferroviario en China.