La fecha definitiva para la implementación de la jornada laboral de 42 horas a la semana en Colombia ha sido establecida por el Gobierno Nacional. Este cambio se llevará a cabo a través de un plan progresivo que se encuentra estipulado en la Ley 2101 de 2021, la cual obliga a todas las empresas del sector privado a adaptarse al nuevo límite de horas laborales, asegurando que no se vean alterados los salarios ni las prestaciones sociales de los empleados. El proceso de reducción ya se inició en 2023 con la jornada de 47 horas semanales y se extendió en 2025 con el ajuste a 44 horas. La etapa final se implementará en julio de este año, estableciendo un nuevo máximo permitido de 42 horas semanales. Este cambio debe llevarse a cabo sin que existan afectaciones en el salario base ni en los beneficios laborales adquiridos, lo cual ha sido uno de los aspectos más destacados por el Ministerio de Trabajo. No habrá recortes económicos ni cambios en primas, cesantías, vacaciones u otros derechos previamente establecidos. A partir de este año, ningún trabajador del sector privado podrá ser obligado a laborar más de ese tiempo regular sin recibir compensación adicional. En consecuencia, aunque los trabajadores disfruten de una reducción en sus horas laborales, su sueldo seguirá igual y las empresas no estarán obligadas a ofrecer compensaciones adicionales. A pesar de que el nuevo horario representa un beneficio en términos de calidad de vida y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cierto es que no habrá aumentos salariales ni se añadirán beneficios por este cambio. Las empresas ya deben estar completamente alineadas con este nuevo esquema. El Ministerio de Trabajo será la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, así como de aplicar sanciones a aquellos que no efectúen los ajustes necesarios. Además, se asegurará de que los derechos laborales permanezcan intactos durante el proceso de transición. La reducción de la jornada laboral se aplica exclusivamente a los empleados del sector privado. Es fundamental que los trabajadores del ámbito público consideren que la implementación de esta medida está sujeta a normativas específicas de cada entidad estatal y del Gobierno de Gustavo Petro. En ocasiones, la jornada laboral de los empleados públicos ya se encuentra por debajo de la que se establece en el sector privado, especialmente en cargos administrativos y educativos. Sin embargo, en sectores donde los servicios deben ser prestados de manera continua, como en salud y seguridad, la reducción de la jornada podría llevarse a cabo de forma diferenciada o con compensaciones en otros aspectos laborales.