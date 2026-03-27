Si tiene la intención de visitar los Estados Unidos durante el periodo vacacional invernal, es fundamental revisar de manera periódica la lista de objetos prohibidos que emite la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para estar al tanto y evitar sanciones potenciales. Las restricciones son especialmente rigurosas en lo que concierne al equipaje de mano, que es el que el pasajero lleva consigo en la cabina del avión. En este contexto, la agencia aplica controles más severos para asegurar la seguridad del vuelo, prohibiendo ciertos artículos que podrían representar un riesgo. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear multas que ascienden hasta USD 2000, incluso por objetos pequeños y de uso cotidiano. Según la información proporcionada por la página oficial de la TSA, los agentes poseen la autoridad para imponer sanciones que pueden ascender hasta USD 2570 por la inclusión de un spray de autodefensa o gas lacrimógeno en el equipaje de mano. Aunque su transporte es permitido en el equipaje facturado, debe cumplir con ciertas restricciones. Las restricciones son las siguientes: Aunque un pasajero incurra en la infracción de portar gas lacrimógeno en su equipaje de mano, no siempre se imponen de manera automática las multas económicas. La decisión se basará en el nivel de riesgo, la naturaleza de la violación, el historial de infracciones previas y otros factores agravantes. Las multas suelen aplicarse cuando el artículo representa un riesgo potencial, el pasajero ha recibido advertencias previas, se niega a colaborar, causa inconvenientes durante el control de seguridad o la TSA determina que ha habido una negligencia grave. Si el incumplimiento fue leve o claramente accidental, es posible que la persona solo reciba una advertencia y la confiscación del objeto. Antes de proceder con el empaquetado, la agencia gubernamental dispone de una lista de verificación de viaje para prevenir posibles contratiempos. Las recomendaciones son las siguientes: