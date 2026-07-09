China volvió a captar atención global con la apertura de una mega infraestructura ferroviaria que ya es considerada una de las más ambiciosas del planeta. El proyecto fue desarrollado en Chongqing y busca responder al fuerte crecimiento del transporte de pasajeros en una de las regiones urbanas más dinámicas del país.

El complejo cuenta con una superficie superior a 1,2 millones de metros cuadrados, una dimensión que lo ubica entre las terminales ferroviarias más grandes construidas hasta ahora. Gracias a su diseño operativo, tiene capacidad para movilizar miles de viajeros cada hora.

La nueva terminal, conocida como Chongqing East Railway Station, abrió oficialmente en 2025 luego de varios años de obras e inversiones multimillonarias. Su propuesta arquitectónica combina tecnología avanzada, espacios funcionales y una estética moderna adaptada al paisaje montañoso característico de la zona.

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Así es la estación más grande del planeta por dentro

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo.

  • Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los árboles hungjue, típicos de la región.
  • Los conductos de ventilación tienen forma de flores, y los letreros están elaborados con bambú local.
  • El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista.
  • Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.
La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).
La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).

Los detalles de la estación de tren

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.