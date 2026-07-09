Inauguró la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo mide lo mismo que 170 canchas de fútbol

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China volvió a captar atención global con la apertura de una mega infraestructura ferroviaria que ya es considerada una de las más ambiciosas del planeta. El proyecto fue desarrollado en Chongqing y busca responder al fuerte crecimiento del transporte de pasajeros en una de las regiones urbanas más dinámicas del país.

El complejo cuenta con una superficie superior a 1,2 millones de metros cuadrados, una dimensión que lo ubica entre las terminales ferroviarias más grandes construidas hasta ahora. Gracias a su diseño operativo, tiene capacidad para movilizar miles de viajeros cada hora.

La nueva terminal, conocida como Chongqing East Railway Station, abrió oficialmente en 2025 luego de varios años de obras e inversiones multimillonarias. Su propuesta arquitectónica combina tecnología avanzada, espacios funcionales y una estética moderna adaptada al paisaje montañoso característico de la zona.

Así es la estación más grande del planeta por dentro

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo.

árboles hungjue , típicos de la región. Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los, típicos de la región.

Los conductos de ventilación tienen forma de flores , y los letreros están elaborados con bambú local .

El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista .

Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).

Los detalles de la estación de tren

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.