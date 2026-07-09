La planta que reemplaza a la lengua de suegra y cada vez más personas cultivan. (Foto: Shutterstock)

Las plantas de interior continúan estableciéndose como un referente en la decoración contemporánea. Cada vez son más las personas que buscan alternativas que integren estética y facilidad de cuidado para transformar sus entornos.

En el último tiempo, una especie ha comenzado a sobresalir por encima de la reconocida y clásica lengua de suegra, gracias a su apariencia más impactante y su crecimiento más rápido en el interior de los hogares. Esta especie no solo embellece, sino que redefine la atmósfera del espacio.

La planta que gana protagonismo en interiores

El Philodendron selloum, también denominado filodendro arbóreo, se presenta como una de las elecciones preferidas para aquellos que buscan un estilo más natural.

El Philodendron selloum se destaca por sus hojas grandes y su estética tropical. Erick-Bolanos-CR

Según reportan medios locales, esta especie se distingue por sus hojas grandes, brillantes y recortadas, las cuales generan un efecto visual más dinámico en contraste con aquellas plantas que presentan una estructura más rígida. Su presencia contribuye con volumen y un verde intenso capaz de transformar cualquier ambiente.

Por qué cada vez más personas la prefieren

Una de sus principales ventajas es su crecimiento constante, ya que en condiciones adecuadas produce hojas nuevas con frecuencia. Además, su estética selvática encaja con las tendencias actuales de decoración, donde se priorizan espacios más orgánicos y con sensación de abundancia.

Asimismo, se destaca por ser una planta de fácil mantenimiento, lo que la hace ideal para aquellos que carecen de experiencia en jardinería pero desean incorporar vida a sus espacios.

Su presencia aporta volumen y un efecto visual moderno en cualquier ambiente. Freepik

Consejos para cuidarla y que crezca más rápido

Para asegurar el adecuado estado del Philodendron selloum, es fundamental considerar ciertos cuidados esenciales:

Prefiere luz natural indirecta , evitando la exposición directa al sol.

Requiere un riego moderado , dejando secar la superficie del sustrato entre cada riego.

Se adapta bien a interiores, especialmente en ambientes con cierta humedad.

Necesita espacio para expandirse, ya que sus hojas crecen hacia los costados.

Dónde ubicarla y cada cuánto trasplantarla

La ubicación es fundamental para su desarrollo: lo ideal es situarla cerca de una ventana con buena iluminación, evitando la exposición directa al sol. Asimismo, es conveniente seleccionar espacios amplios que permitan su crecimiento sin impedimentos.

En lo que respecta al trasplante, se sugiere llevar a cabo este proceso cada uno o dos años, particularmente cuando las raíces comienzan a llenar la maceta. Emplear un sustrato ligero que presente buen drenaje contribuirá a garantizar un crecimiento saludable.

Precauciones si hay mascotas en casa

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que esta planta puede ser nociva para perros y gatos si se ingiere.

Por eso, se aconseja ubicarla en lugares elevados o fuera del alcance de los animales, evitar dejar hojas sueltas en el suelo y estar atentos ante cualquier comportamiento inusual. Con estas precauciones, es posible disfrutar de su valor decorativo sin riesgos.