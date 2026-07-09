El radar fiscal ha comenzado a considerar el embargo de billeteras virtuales, lo cual podría ser aplicable a aquellos que ya se encuentran en procesos firmes con la DIAN. (Fuente: Representación creada con IA)

El Gobierno colombiano está implementando una nueva fase de control fiscal destinada a los contribuyentes que aparecen en la base de datos de deudores morosos de la DIAN. Este proceso permite a la autoridad tributaria decretar embargos sobre diversos activos, incluyendo bienes tradicionales, cuentas bancarias, así como fondos en billeteras virtuales administradas por entidades que son objeto de vigilancia, siempre dentro del marco legal del cobro coactivo.

La facultad de embargar fondos está fundamentada en el Estatuto Tributario, que faculta a la DIAN a ejecutar medidas cautelares en situaciones donde una deuda tributaria se ha convertido en firme y el contribuyente no responde a los avisos, notificaciones o requerimientos que le son dirigidos.

Con respecto al dinero alojado en billeteras virtuales, estas operan como depósitos electrónicos dentro de entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por esta razón, los saldos disponibles pueden ser objeto de embargo bajo las mismas normativas que se aplican a otros productos financieros que contengan activos a nombre de un contribuyente.

Con las actualizaciones periódicas sobre los listados de morosos tributarios, la DIAN da prioridad a casos de deudas con carácter ejecutoriado o a aquellos contribuyentes que no han cumplido con mandamientos de pago anteriores.

Embargos y bloqueos de fondos en billeteras virtuales y su procedimiento

En primer lugar, el procedimiento comienza con la emisión de un mandamiento de pago, el cual especifica la suma adeudada y otorga un periodo para realizar el pago o presentar la defensa correspondiente. Ante la falta de respuesta, la DIAN tiene la capacidad de implementar medidas cautelares.

Las órdenes de embargo se comunican a las entidades financieras y a los operadores de billeteras virtuales, quienes están obligados a cumplir y a congelar los recursos mencionados.

Entre las posibles medidas cautelares se incluyen:

Embargo de cuentas bancarias y depósitos en entidades que están bajo supervisión.

Bloqueo de dinero que sea gestionado por entidades supervisadas.

Retención de fondos disponibles destinados a cubrir total o parcialmente la deuda.

Inscripción de embargos sobre bienes que sean registrables.

El radar fiscal ha comenzado a considerar el embargo de billeteras virtuales, lo cual podría ser aplicable a aquellos que ya se encuentran en procesos firmes con la DIAN. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Quién está en la base de datos de deudores de la DIAN?

Allí se encuentran personas tanto naturales como jurídicas que mantienen obligaciones vencidas y firmes, entre las cuales se destacan:

Contribuyentes con impuestos, intereses o sanciones pendientes de pago.

Individuos que desoyeron requerimientos o mandatos de pago.

Usuarios que han infringido acuerdos de pago establecidos previamente.

¿Estás en la lista de morosos de la DIAN? Así lo verificas

Es recomendable:

Comprobar el estado tributario en el portal transaccional .

Examinar el módulo de obligaciones y cobro para detectar medidas cautelares.

Consultar los canales oficiales de atención para resolver inconsistencias o inquietudes.

Numerosos contribuyentes descubren la existencia de embargos al intentar utilizar sus productos financieros, hallando saldos congelados, por lo que resulta esencial estar atento a las notificaciones pertinentes.