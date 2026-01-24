El Consejo Nacional Electoral definió el nuevo valor de reposición por voto y el ajuste alcanza el 224%. (Fuente: archivo)

No es inglés: todas las escuelas del país deberán incorporar un nuevo idioma obligatorio para favorecer la inserción laboral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el nuevo valor de reposición por voto válido que se aplicará en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 en Colombia. La cifra quedó establecida en $8287 por voto, un monto que representa un ajuste significativo frente a procesos anteriores y que será clave para la financiación de las campañas.

Con esta decisión, la autoridad electoral oficializó un incremento del 224% frente al valor reconocido en la consulta del 26 de octubre de 2025, cuando la reposición era de $2.555 por voto válido. El ajuste se enmarca en las reglas vigentes para las elecciones de 2026 y no corresponde a una modificación de última hora.

Por qué aumentó el valor de la reposición por voto

De acuerdo con la explicación del CNE, retomada por Noticias RCN, el nuevo monto se definió tomando como referencia los precedentes establecidos desde 2021 y su actualización progresiva con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para los años 2022, 2023 y 2024.

La entidad precisó que estos criterios quedaron consignados en la Resolución 12111 de 2025, la cual fijó reglas técnicas y legales específicas para las consultas presidenciales de 2026, con el objetivo de que la reposición refleje los costos reales del proceso electoral y garantice principios como la transparencia, la equidad y la responsabilidad fiscal.

Desde el organismo electoral señalaron que el procedimiento aplicado busca asegurar condiciones equilibradas para las organizaciones políticas que participen en las consultas, evitando distorsiones en la financiación y manteniendo un control adecuado del gasto público.

El Consejo Nacional Electoral definió el nuevo valor de reposición por voto y el ajuste alcanza el 224%. (Fuente: archivo) Fuente: EFE Mauricio Dueñas

Consultas de marzo se harán con tarjetón único

En paralelo a la definición del valor de reposición, la Registraduría Nacional confirmó que las consultas del 8 de marzo de 2026 se realizarán, por primera vez, con un tarjetón único que incluirá todas las consultas presidenciales que logren formalizarse.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la ubicación de las consultas y de los candidatos dentro del tarjetón se definirá mediante sorteo, un mecanismo que ya se ha utilizado en elecciones de Senado y Cámara.

Cómo impacta la reposición de votos en las campañas

El valor de la reposición por voto es un elemento central del sistema de financiación política en Colombia, ya que permite a los partidos y movimientos recuperar parte de los gastos realizados durante la campaña, siempre que cumplan con los requisitos legales y de reporte establecidos.

Con el nuevo monto definido por el CNE, las organizaciones políticas deberán ajustar sus estrategias financieras de cara a las consultas de marzo, teniendo en cuenta tanto los topes de gasto como los mecanismos de control y vigilancia que rigen el proceso electoral.