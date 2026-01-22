Estados Unidos le va a retirar el pasaporte a todos los colombianos que arriben con esta versión del documento.

Las autoridades de control fronterizo en Estados Unidos tienen la facultad de desconocer o confiscar pasaportes de cualquier país, incluyendo Colombia, en caso de que el documento presente alteraciones que comprometen su autenticidad. Estas alteraciones pueden ser resultado de daños físicos, modificaciones no autorizadas o interferencias que dificulten la verificación de su validez. En tales circunstancias, el pasaporte deja de ser considerado un documento legítimo para el ingreso al territorio estadounidense.

Con el aumento de viajeros durante la temporada alta, numerosos colombianos buscan identificar qué tipo de deterioros pueden ocasionar un rechazo en el punto de entrada. Además, se preguntan qué pasos deben seguir si su pasaporte presenta marcas irregulares, humedad, quiebres pronunciados u otros signos de deterioro que podrían generar alertas ante los agentes migratorios.

Estados Unidos podría cancelar pasaportes colombianos con daños o manipulación

En ciertas circunstancias, un inspector migratorio puede determinar que el pasaporte no satisface los criterios de validez y, en consecuencia, requerir que el viajero adquiera un nuevo documento antes de autorizar su continuación en el viaje.

Un pasaporte puede perder su validez para viajes internacionales cuando exhibe defectos que impidan verificar su información o comprometan su seguridad. En esos casos, los oficiales de migración están facultados para rechazar el documento al momento del ingreso.

Ejemplos de condiciones que invalidan un pasaporte:

Humedad, derrames u otros líquidos que alteren la impresión o vuelvan ilegible la página de datos.

Desgarros o roturas significativas en la libreta o en la sección que contiene la identidad del viajero.

Marcas no oficiales , como tintas, rayones o sellos que no provengan de autoridades reconocidas.

Páginas arrancadas o faltantes , especialmente aquellas destinadas a visas y controles migratorios.

Agujeros, cortes o perforaciones que comprometan la integridad física del documento.

Título: Pasaportes colombianos: condiciones que pueden causar su rechazo en EE. UU. (foto: archivo).

Condiciones que no se consideran daño y no deberían frenar el viaje

Las autoridades de Estados Unidos aclaran que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras un manejo frecuente.

En conclusión, un pasaporte que presenta desgaste normal pero mantiene su estructura intacta y sin intervenciones externas sigue siendo completamente válido para viajar.

Pasaporte dañado: pasos a seguir

Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando: