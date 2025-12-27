La única inversión en México que da rendimiento mensual garantizado y cómo empezar con 200 dólares

El magnate mexicano Carlos Slim rechazó la propuesta de reducir la jornada laboral en México y bajar de 48 a 40 horas la jornada laboral, así, él hombre más rico del país advierte que esta medida podría afectar los ingresos de los trabajadores, por lo que, en su lugar, propone jornadas más extensas en tres o cuatro días a la semana , junto con retrasar la jubilación hasta los 75 años.

La postura de Carlos Slim ha abierto un intenso debate sobre cómo equilibrar productividad, ingresos y bienestar laboral. Mientras unos defienden la reducción de horas para mejorar la calidad de vida, otros coinciden con Slim en que mantener jornadas largas garantiza estabilidad económica y sostenibilidad de las pensiones.

La visión de Carlos Slim sobre la jornada laboral

Slim sostiene que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría impactar negativamente los ingresos de los trabajadores y la productividad de las empresas . En sus propias palabras, “es preferible laborar 48 horas y obtener mayores ingresos, que 40 horas y recibir menos”, enfatizando la importancia de equilibrar la economía familiar con la eficiencia empresarial.

El magnate enfatiza que cualquier reforma laboral debe salvaguardar la estabilidad financiera de los empleados y crear condiciones que faciliten un trabajo eficiente sin comprometer sus ingresos. Advierte que reducir horas sin medidas compensatorias podría generar presiones económicas y perjudicar el bienestar general de los hogares.

Carlos Slim no desea disminuir la jornada laboral y afirma que recortará los sueldos: "hay que laborar 12 horas y jubilarse a los 75 años" (foto: archivo).

Jornadas Laborales de 12 Horas y Jubilación a los 75 Años

Como alternativa, el empresario mexicano sugiere jornadas laborales de hasta 12 horas durante tres o cuatro días a la semana y retrasar la jubilación a los 75 años, considerando el incremento en la esperanza de vida y la capacidad de mantenerse activos por un periodo más prolongado.

Además, esta propuesta busca adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral y fomentar un enfoque más flexible en la organización del tiempo de trabajo.

La sentencia establece que esta medida podría aumentar los ingresos y favorecer la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en México, al tiempo que equilibraría la productividad empresarial con los ingresos personales, aunque señala la necesidad de un importante ajuste cultural y laboral.

Slim también sostiene que la reforma laboral debería priorizar eficiencia y resultados, más que solo reducir horas, para evitar impactos negativos en la economía nacional.

Es fundamental que se considere un enfoque integral que no solo se limite a la disminución de horas laborales, sino que busque mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores.

