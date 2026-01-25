DIAN sanciona a los contribuyentes que cometan este error común en la declaración de renta.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió que impondrá sanciones por omisión de bienes o errores en la declaración de renta en Colombia, especialmente cuando los contribuyentes no reportan su información con exactitud.

Este tipo de errores es más común de lo que parece y puede generar consecuencias económicas importantes para las personasnaturales y jurídicas que no reporten con exactitud su patrimonio.

La DIAN recordó que la obligación de declarar todos los bienes busca garantizar la transparencia en el sistema tributario y prevenir prácticas de evasión.

¿Cuál es el error que sanciona la DIAN en la declaración de renta?

Uno de los errores más comunes que revisa la DIAN es no declarar la totalidad de los bienes y patrimonios, ya sean inmuebles, vehículos, inversiones financieras, cuentas bancarias u otros activos, lo que puede desencadenar sanciones.

La DIAN puede sancionar a los contribuyentes que no cumplan con ciertos requisitos. (Fuente: Archivo)

La omisión, aunque sea por desconocimiento, se considera una infracción y puede derivar en sanciones que afectan directamente al bolsillo del contribuyente. De hecho, la DIAN tiene mecanismos para corregir errores cuando aún no hay sanción iniciada.

Consecuencias de no declarar todos los bienes ante la DIAN

La DIAN puede imponer varias sanciones tributarias, como:

Multas económicas calculadas sobre el valor no declarado o el impuesto omitido.

Intereses moratorios por el tiempo transcurrido sin regularizar.

Procesos de fiscalización tributaria con sanciones adicionales.

En casos graves, la omisión puede catalogarse como evasión tributaria, lo que incrementa la severidad de las sanciones.

¿Cómo evitar sanciones en la declaración de renta en Colombia?

La DIAN recomendó a los contribuyentes tomar medidas preventivas para evitar errores en la declaración de renta:

Llevar un registro actualizado de todos los bienes y activos.

Revisar con detalle las obligaciones tributarias antes de presentar la declaración.

Consultar a un contador o asesor tributario certificado.

Usar las herramientas digitales de la DIAN para validar la información reportada.

Es importante declarar la totalidad de los bienes. (Fuente: Archivo)

La importancia de declarar la totalidad del patrimonio

Declarar todos los bienes no solo es una obligación legal, sino también una forma de proteger el patrimonio personal frente a posibles sanciones. Además, fortalece la transparencia en el sistema tributario y contribuye a la equidad fiscal en Colombia.

La DIAN reiteró que cada contribuyente es responsable de presentar su declaración de renta de forma completa y veraz. Omitir información puede salir más costoso que cumplir adecuadamente con la normativa tributaria. Además, los errores pueden generar incluso retos legales más allá de lo económico.