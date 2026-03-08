En 2026, el calendario oficial de Colombia incluye varios feriados que modificarán el funcionamiento habitual del sistema financiero. Entre las fechas que ya generan mayor atención aparecen el 23 de marzo (Día de San José) y los feriados religiosos de Jueves Santo y Viernes Santo, jornadas en las que las entidades bancarias suspenden la atención presencial. Ante este escenario, muchos clientes optan por adelantar pagos, retiros y trámites para evitar inconvenientes. Durante esos días, las sucursales permanecerán cerradas al público, aunque seguirán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca digital, canales que permitirán realizar operaciones básicas sin necesidad de acudir a una oficina. Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre a las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva. Según el calendario oficial de 2026, el 23 de marzo, día en que se conmemora San José, será feriado nacional en Colombia. Durante esa jornada, el Banco Agrario y Bancolombia no brindarán atención presencial, por lo que operaciones como retiros por ventanilla, trámites en caja o gestiones comerciales deberán realizarse con antelación. Una situación similar se dará durante Jueves Santo y Viernes Santo, dos fechas centrales de la Semana Santa que también implicarán el cierre de sucursales bancarias. A pesar de ello, los cajeros automáticos y los canales digitales seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían verse reflejadas recién en el siguiente día hábil. Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo a cada feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios. Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco. Estos son los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario y de Bancolombia: Todas las fechas conforman fines de semana largos que impactarán los horarios de atención en todo el país.