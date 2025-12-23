Este martes, 23 de diciembre de 2025, la cotización deldólar llegó a 3755.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,19%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.77%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas significativas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. Esta situación podría reflejar factores económicos que están afectando la confianza en el Dólar.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras seis días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.547 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 751.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.877.735 pesos colombianos.