Este martes, 30 de diciembre de 2025, la cotización deldólar llegó a 3797.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,67%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.61%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en comparación con el año anterior.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con una ligera recuperación en los días intermedios, seguida de un nuevo aumento. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja fue predominante, aunque hubo momentos de estabilidad y aumento que podrían indicar una posible corrección en el futuro cercano.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.03%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379.747 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 759.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.898.735 pesos.