La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una decisión que impacta el acceso a la pensión de sobrevivientes en Colombia. El alto tribunal confirmó que, cuando se demuestra convivencia simultánea con un pensionado fallecido, el beneficio puede dividirse entre más de una persona. El caso analizado surgió tras la muerte de un hombre que recibía una pensión de vejez anticipada y cuyo fallecimiento en 2012 abrió una disputa legal entre dos mujeres que reclamaron el derecho a la mesada pensional. Ambas aseguraron haber mantenido una relación estable con el causante durante décadas. Durante el proceso judicial se presentaron pruebas testimoniales y documentales que indicaban que las dos mujeres habrían convivido con el pensionado durante largos periodos. Con base en estos elementos, la justicia concluyó que ambas cumplían los requisitos exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes. La controversia llegó a la jurisdicción laboral luego de que inicialmente la administración negara el reconocimiento a una de las solicitantes. La situación avanzó hasta el tribunal competente, que revisó las pruebas y concluyó que existió una convivencia paralela durante varios años. Al revisar el recurso extraordinario, el alto tribunal decidió mantener el fallo del tribunal regional y ratificó que el pago debe dividirse en partes iguales. En consecuencia, cada una de las beneficiarias recibirá el 50 % de la pensión, al acreditarse una relación estable con el pensionado durante el tiempo exigido por la ley. En su análisis, la Sala Laboral enfatizó que el elemento central para reconocer este derecho es demostrar una convivencia real y estable con el fallecido. “La carencia de hijos, o la cantidad de ellos, tampoco se convierte en un indicador definitivo de la presencia o falta de convivencia”, explicó la institución en la sentencia junto a una serie de definiciones: La legislación colombiana establece quiénes pueden acceder a este beneficio dentro del sistema de seguridad social cuando fallece un pensionado o afiliado: Con esta decisión judicial, queda claro que cuando se demuestra convivencia simultánea durante varios años antes del fallecimiento, la pensión puede dividirse proporcionalmente entre quienes cumplan los requisitos legales.