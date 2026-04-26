El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece normativas precisas relacionadas con las obligaciones tributarias y las sanciones por el incumplimiento de estas en los plazos determinados. Cada año, los contribuyentes están obligados a realizar trámites necesarios para reportar su actividad económica y sus recursos financieros. La iniciativa abarca no solo la retención de recursos en cuentas, sino que también se implementan medidas preventivas sobre propiedades y la divulgación en el Listado de Deudores Morosos, así como la posibilidad de llevar a cabo procesos judiciales. En caso de incumplimiento, los responsables podrían enfrentar consecuencias severas, tales como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Si bien estas acciones no se llevan a cabo de manera inmediata, representan una posibilidad real. A través del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad ha conseguido bloquear un total de 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes desde el inicio del presente año, quienes mantenían una deuda que sobrepasaba los 1,2 mil millones de pesos. Sin embargo, dicha cifra representó únicamente el comienzo de un operativo más abarcador. Desde principios de 2025, la institución ha señalado que, en el marco de estas jornadas, se llevaron a cabo: Las sanciones impuestas a los ciudadanos incluidos en la lista oficial abarcan la suspensión de sus cuentas bancarias, imposibilitando la realización de retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; y la retención de saldos disponibles una vez que las deudas sobrepasan los límites establecidos por la normativa colombiana. La medida mencionada tiene como objetivo principal evitar la evasión fiscal y fomentar una mayor responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras. La suspensión de productos financieros no se lleva a cabo de manera arbitraria, sino que responde a situaciones concretas en las cuales los contribuyentes han incurrido en incumplimientos de forma reiterada. Las razones para esta acción incluyen: Para validar si una persona está incluida en la lista de morosos, es posible: Es fundamental que la petición sea enviada a través de los buzones electrónicos de la DIAN o en las ventanillas autorizadas. En el curso de este trámite, es necesario anexar: Una de las alternativas más eficaces para evitar un embargo es solicitar una facilidad de pago ante la DIAN. Esta opción permite a los ciudadanos realizar el pago de las obligaciones fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no requiere de intermediarios. En caso de ser aprobado, el plazo máximo ofrecido es de cinco años.