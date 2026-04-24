Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente. Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de prestigio, fundada en 1854. Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora. Un descubrimiento proveniente de Australia ha suscitado gran interés en sectores relacionados con el método de reciclaje que permite extraer oro de componentes electrónicos. La clave radica en un procedimiento que posibilita la obtención de oro de composición excepcionalmente pura, sin la necesidad de utilizar químicos peligrosos que habitualmente perjudican al medio ambiente. Los primeros resultados publicados por los investigadores han dado a conocer cifras que sorprenden: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que es complicado de lograr incluso con métodos tradicionales de refinación. El equipo interdisciplinario de ETH Zurich, ubicado en Suiza, ha desarrollado un procedimiento innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Por otro lado, el equipo de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia habitualmente utilizada en la desinfección de agua. Sin embargo, el avance principal radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de unirse selectivamente al oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede ser reutilizado, lo que transforma a este método en una opción sostenible y económica. El avance mencionado no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que además propone un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar la utilización de cianuro, el innovador proceso minimiza riesgos ambientales y sanitarios, brindando soluciones que se alinean con los principios de la economía circular. Entre sus principales beneficios, se destacan los siguientes: Se anticipa que la innovación podría generar nuevas oportunidades de empleo en dominios tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial. El hallazgo, aún en fase de estudio, sugiere un futuro en el que la extracción de oro se realice de manera más limpia y eficiente, obteniendo beneficios tanto económicos como ecológicos.