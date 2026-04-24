En Colombia, las autoridades pueden ordenar el embargo de recursos que se encuentren en cunetas bancarias o en billeteras digitales cuando existen deudas pendientes con entidades públicas. En los últimos mises, miles de ciudadanos han recibiendo notificaciones sobre medidas de embargo que afectan el dinero disponible en estos servicios financieros. Desde la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá se informó que el distrito adelanta procesos de cobro contra más de 25.000 personas que mantienen obligaciones sin pagar. Según la entidad, gran parte de estas deudas están relacionadas con sanciones vinculadas al sistema TransMilenio y con multas asociadas a normas de convivencia. Esta medida forma parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, con la que el Gobierno distrital busca recuperar obligaciones que algunos ciudadanos han ignorado durante meses e incluso años. La Secretaría de Hacienda ordenó el embargo de cuentas en bancos y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes pertenecientes a 25.000 ciudadanos con multas de convivencia. Estas sanciones derivan de infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con esta campaña, el Distrito hace un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a quienes han incumplido normas de convivencia en la ciudad. Las infracciones más frecuentes que ocasionan sanciones en Bogotá son las siguientes: Las personas que sean sancionadas recibirán notificaciones oficiales mediante mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). A través de estos canales se proporcionará información sobre el monto de la deuda y las opciones disponibles para regularizar la situación. Es fundamental considerar que las comunicaciones emitidas por el Distrito no demandan pagos inmediatos, ni solicitaciones de consignaciones en cuentas bancarias, ni transferencias a través de aplicaciones o billeteras digitales. Los ciudadanos que se encuentren en situación de deuda deberán agendar una cita presencial en la Secretaría de Hacienda para recibir orientación personalizada en alguno de los siguientes lugares: En estos lugares, los asesores estarán disponibles para ayudar a los ciudadanos a: Aquellos que prefieran llevar a cabo el trámite de manera online pueden acceder al portal oficial de la Secretaría de Hacienda, dirigirse a la sección “Nuestros canales de atención” y presentar una solicitud bajo la categoría “Proceso de cobro” ”Solicitud recibos de pago de obligaciones no tributarias". Las instrucciones y el recibo serán remitidos al correo electrónico proporcionado. A lo largo del presente año, un total de 3.930 personas ha satisfactoriamente saldado sus infracciones a través del botón Pagos Bogotá, una herramienta que facilita la realización de pagos de forma rápida y segura desde la página oficial del Distrito.