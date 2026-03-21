El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la economía de Colombia creció un 1,5% en enero de 2026, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Este dato mantiene al país en terreno positivo, aunque refleja un ritmo más moderado frente al mismo mes del año anterior. A pesar de completar varios meses consecutivos de expansión, el resultado se ubicó por debajo del registrado en enero de 2025, cuando el crecimiento había alcanzado cerca del 2%. Especialistas señalan que el inicio de año suele mostrar variaciones por factores estacionales y por el comportamiento desigual de los sectores productivos. Según el informe del DANE, el mayor aporte al crecimiento provino de las actividades terciarias, es decir, el sector servicios, que registró un aumento cercano al 2,7% anual. Dentro de este grupo se destacaron áreas vinculadas a la administración pública, la educación, la salud y los servicios sociales, según enumeró El Heraldo. En contraste, las actividades primarias —que incluyen la agricultura y la extracción de recursos naturales— presentaron una contracción del 2,4%, mientras que las actividades secundarias, donde se ubican la industria y la construcción, también registraron una leve caída del 1%. El reporte señala además que los servicios relacionados con el sector público, la seguridad social obligatoria y otras prestaciones colectivas tuvieron uno de los desempeños más sólidos del periodo, con incrementos cercanos al 4,5% interanual. Además de los servicios tradicionales, el ISE destacó el crecimiento en áreas como el suministro de electricidad, gas y agua, así como el comercio, transporte, alojamiento y los servicios de comida. Estas actividades reflejan una recuperación gradual del consumo interno y de la movilidad económica. También se registraron variaciones positivas en información y comunicaciones y en las actividades inmobiliarias, lo que sugiere una dinámica moderada pero sostenida en distintos frentes del aparato productivo. De acuerdo con reportes de RTVC Noticias, el comportamiento de enero confirma que la economía colombiana continúa expandiéndose, aunque a un ritmo más lento que en periodos anteriores y con señales mixtas entre sectores. Al comparar el dato con diciembre de 2025, cuando el crecimiento revisado fue superior al 1,7%, se observa una desaceleración en el arranque del nuevo año. Analistas consideran que la evolución de las tasas de interés, la inversión y el contexto internacional serán determinantes para el desempeño económico de los próximos meses. El Gobierno nacional ha señalado que la continuidad del crecimiento económico es clave para ampliar las oportunidades de desarrollo y reducir presiones fiscales, aunque persisten desafíos en materia de inversión privada y dinamismo industrial.