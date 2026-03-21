El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) de Colombia inició el primer ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dirigidos a hogares en situación de vulnerabilidad. Estas transferencias buscan aliviar los gastos básicos y fortalecer la protección social de las familias con menores ingresos. Según información difundida por El Tiempo, los giros corresponden al calendario del primer semestre de 2026 y alcanzan a más de 760.000 hogares priorizados por su condición socioeconómica. El cronograma establece que el ciclo comenzó el viernes 20 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 5 de abril de 2026. Durante ese período, los hogares habilitados podrán reclamar el dinero a través de operadores de giro autorizados. Las autoridades indicaron que los pagos se realizan mediante plataformas como SuperGiros y SuRed, por lo que los beneficiarios deben acercarse a los puntos habilitados con su documento de identidad para confirmar si tienen un giro disponible. El programa está enfocado principalmente en hogares registrados en el Sisbén dentro de los niveles de pobreza extrema o con mayores necesidades de cuidado. Entre los grupos priorizados se encuentran: Además, el Gobierno incluyó un enfoque diferencial para garantizar que miles de familias indígenas reciban apoyo económico durante este ciclo. Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales del Departamento de Prosperidad Social para confirmar la disponibilidad del pago y evitar posibles estafas. Todos los trámites relacionados con estos subsidios son gratuitos. Los ciudadanos pueden verificar su situación a través de la página web institucional, los canales digitales autorizados o las oficinas regionales. En caso de tener un giro asignado, deberán presentarse dentro del plazo establecido para no perder el beneficio.