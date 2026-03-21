El Servicio de Administración Tributaria, SAT, pondrá bajo la lupa los depósitos por despidos o separaciones laborales, especialmente cuando existan inconsistencias en el CFDI emitido por los empleadores. De acuerdo con información fiscal y autoridades como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, un comprobante mal emitido puede generar discrepancias en ingresos, impuestos retenidos y hasta observaciones directas en la Declaración Anual 2026. Uno de los principales focos de riesgo está en la emisión incorrecta del CFDI de nómina por separación laboral. Según especialistas, estos pagos deben clasificarse correctamente para evitar problemas fiscales posteriores. “El cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal… resulta fundamental para evitar problemas a futuro con las autoridades”, señala el documento técnico (L.C. Cristina Zoé Gómez Benavides, guía fiscal sobre separación laboral). Entre los errores más comunes que podrían detonar revisiones del SAT destacan: Por otro lado, el documento advierte que incluso si el trabajador no ha cobrado, “se emite el CFDI de nómina y entonces surgen diversas cuestiones que podrían ser observadas por la autoridad fiscal”, indica la guía fiscal. El impacto de estos errores se reflejará directamente en la Declaración Anual, especialmente para quienes recibieron finiquitos, liquidaciones o indemnizaciones durante 2025. Desde campañas oficiales, PRODECON ha alertado: “Antes de enviar tu Declaración Anual, revisa que tu CFDI esté correcto”, enfatizando que inconsistencias pueden afectar el cálculo de impuestos o generar revisiones. Otro punto crítico es el momento de emisión del comprobante. La normativa permite generarlo incluso después del pago, pero dentro de plazos específicos según el número de trabajadores o al cierre del mes correspondiente. En ese sentido, especialistas recomiendan verificar cada detalle del CFDI antes de declarar. Un simple error en claves o montos puede traducirse en diferencias fiscales, multas o incluso auditorías por parte del SAT en 2026.