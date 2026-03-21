El pago de la pensión en Colombia representa el sustento principal de miles de jubilados. Sin embargo, recientes advertencias de Colpensiones encendieron las alarmas por posibles errores en un documento esencial que podría afectar la continuidad de estos ingresos. La entidad del régimen público señaló que la presencia de inconsistencias en la información registrada puede derivar en procesos de revisión. En ciertos casos, si los datos no se corrigen a tiempo, esto podría traducirse en la suspensión temporal del pago de la mesada. Ante este panorama, se hizo un llamado a afiliados y pensionados para verificar su historia laboral, un registro clave que define el acceso y mantenimiento del derecho pensional. La historia laboral concentra todos los aportes realizados al sistema pensional a lo largo de la vida del trabajador. Este registro incluye periodos cotizados, salarios reportados y semanas acumuladas, elementos determinantes para reconocer el derecho a la pensión. Si este documento presenta errores, omisiones o datos incompletos, el proceso de reconocimiento o pago puede verse afectado. Por eso, la revisión anticipada se vuelve fundamental, especialmente para quienes están próximos a cumplir la edad exigida por la ley. Verificar la información registrada en este documento permite detectar fallas antes de que generen consecuencias en el pago: Cuando se detectan inconsistencias en la historia laboral, los afiliados deben iniciar un proceso de corrección ante la entidad administradora para evitar afectaciones futuras: Este procedimiento permite ajustar la información de manera oportuna y garantizar que el reconocimiento y pago de la pensión se realice sin contratiempos.