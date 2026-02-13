El Gobierno de Colombia continúa en 2026 con los programas de transferencias monetarias dirigidos a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, como parte de su estrategia de protección social. A través del programa Colombia Mayor, millones de personas seguirán recibiendo un apoyo económico mensual destinado a cubrir sus necesidades básicas, especialmente quienes no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes para su sustento. El primer ciclo de pagos iniciará el 27 de febrero de 2026, realizándose de forma periódica según el cronograma establecido por Prosperidad Social y los operadores autorizados en cada municipio. Para acceder o continuar recibiendo el subsidio, los beneficiarios deben presentar la documentación requerida y verificar con anticipación el lugar y la fecha asignados para el cobro. Según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor entrega un subsidio económico mensual a personas adultas mayores que no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En febrero de 2026, el DPS iniciará la entrega del primer ciclo de pagos el 27 de febrero, como parte del calendario de transferencias programado para el primer semestre del año. Los siguientes giros serán el 25 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio. Montos del subsidio: El Banco Agrario de Colombia, en colaboración con su red de aliados, tiene la responsabilidad de distribuir estos recursos a través de transferencia bancaria o giro, conforme a la preferencia del beneficiario. Cada individuo recibe un mensaje de texto que indica la fecha precisa en la que podrá retirar su dinero. Asimismo, el estado de los pagos puede ser consultado de manera digital a través del portal web del Banco Agrario. Esta operación se lleva a cabo bajo rigurosos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia del proceso. Los interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales: Es importante señalar que el proceso se lleva a cabo de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, a excepción de Bogotá, donde corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.