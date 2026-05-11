El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha anunciado que el ciclo 1 de Colombia Mayor dará inicio el viernes 27 de febrero. Este desembolso permitirá un aumento autorizado para el año 2025, beneficiando a los adultos mayores bancarizados en todo el territorio nacional. Estas ayudas son un componente fundamental en el fortalecimiento del programa, que comenzará el año con valores ajustados y contempla una expansión gradual de la cobertura en diversas ciudades y municipios. De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán el depósito el 20 de mayo. Asimismo, los siguientes ciclos del programa se llevarán a cabo en las siguientes fechas: a partir del 17 de junio y continuando con el 29 de julio, respectivamente. El Gobierno justifica la reciente modificación que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Este cambio ha resultado en un aumento del subsidio de $80.000 a $230.000, de acuerdo a la priorización que toma en cuenta la edad y el grado de vulnerabilidad de los beneficiarios. Este incremento se mantendrá durante los giros del presente año, mientras que se continúa con la incorporación de nuevos beneficiarios, sujeto a la disponibilidad del presupuesto. El retiro del dinero puede realizarse a través de distintas modalidades habilitadas por Prosperidad Social: Quienes no están bancarizados pueden recibir su pago mediante diversos mecanismos, además de tener la opción de recibirlo directamente en su cuenta del SuperGIROS: