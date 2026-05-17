El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó este sábado 16 de mayo el boletín técnico diario número 136, con alertas vigentes hasta las 18:00 HLC, que describe un panorama de lluvias activas en gran parte del territorio colombiano. Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas aumentaron un 12,2% respecto al día anterior, con los acumulados más intensos en los departamentos de Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía y Meta. El valor más alto se registró en San Luis de Gaceno, Boyacá, con 136,4 milímetros. Para las próximas 24 horas, la entidad prevé que los mayores volúmenes de precipitación acumulada se concentren en la región Pacífica, la Orinoquía, el norte de la Andina y sectores de la Amazonía. Los departamentos donde se esperan lluvias moderadas a fuertes son: Las mayores intensidades en la región Andina se esperan durante la noche y madrugada, mientras que en la Amazonía los picos se darán a lo largo de la jornada. En la región Caribe predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en el sur y occidente de Córdoba, sur de Bolívar y en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta, con mayor intensidad durante la tarde y noche. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado durante la jornada, sin precipitaciones significativas. Además, el Ideam señala que las temperaturas máximas en la región Caribe tenderán a descender gradualmente por la mayor organización de la nubosidad. El informe acumula 173 alertas hidrológicas vigentes en todo el país. Las alertas rojas por alta probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones se concentran principalmente en el área hidrográfica del Caribe, con atención especial en el río Atrato y sus afluentes en municipios como Quibdó, Lloró, Bojayá, Riosucio y Turbo. También hay alertas rojas en el Pacífico, sobre los ríos Baudó, San Juan y sus tributarios en Chocó y Valle del Cauca, y en el área Magdalena-Cauca, donde persisten inundaciones en La Mojana por el rompimiento del dique del río Cauca en el sector Caregato, que afecta a municipios como Ayapel, San Marcos y San Benito Abad. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Debido a la saturación de humedad en los suelos acumulada en los últimos días, el Ideam emitió alertas por deslizamientos en 248 municipios del país. Las alertas altas se concentran en municipios de Chocó (22), Antioquia, Meta, Boyacá, Casanare, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Cundinamarca y Putumayo. La región Pacífica es la más comprometida, con 69 alertas activas. Dado el pronóstico de tormentas eléctricas en varias regiones, especialmente en el Pacífico y la Orinoquía, también se aconseja: