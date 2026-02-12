En Colombia, una creciente preocupación afecta a miles de adultos mayores: alcanzar la edad de retiro sin haber cumplido con las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión contributiva. La reciente reforma pensional aprobada en 2024 expondrá aún más esta problemática, dado que el acceso al régimen tradicional estará condicionado a los requisitos establecidos por la legislación vigente. El sistema seguirá garantizando una mesada a aquellos que cumplan con la edad y la totalidad de semanas cotizadas. No obstante, aquellos que no logren completar su historial laboral serán reubicados en esquemas alternativos que no se consideran una "pensión" en el sentido tradicional. El Gobierno Nacional establece que las edades mínimas para acceder a la pensión en el régimen contributivo tradicional son de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Sin embargo, cumplir con la edad no es suficiente, ya que los solicitantes deben demostrar al menos 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a la pensión de vejez. Aquellos que no cumplan con este requisito, lo cual afecta a una considerable cantidad de trabajadores informales o con trayectorias laborales discontinuas, no podrán acceder al esquema contributivo. Esto implica que miles de personas mayores de 60 años que se encuentran próximas a la jubilación podrían quedar excluidas del régimen tradicional. El grupo que experimentará un mayor impacto estará constituido por adultos mayores que, a pesar de haber superado los 60 o incluso 65 años, no han logrado cumplir con los años de aportes exigidos. Los perfiles predominantes incluyen a individuos que han laborado durante toda su vida en la informalidad, aquellos que han cotizado de manera esporádica y cuentan con menos de 1.300 semanas, mujeres que han cesado su actividad laboral para dedicarse al cuidado del hogar, así como trabajadores con salarios bajos y trayectorias laborales intermitentes. Los ciudadanos contarán con opciones dentro del nuevo Sistema de Protección Social por Pilares, que entrará en vigor de manera completa a partir de julio de 2025, a pesar de no recibir una pensión en sentido estricto. Aquellos individuos que cuenten con un total de entre 300 y menos de 1.000 semanas cotizadas tendrán la posibilidad de acceder a una renta vitalicia, la cual será financiada mediante los ahorros acumulados y un subsidio estatal. Es importante destacar que esta medida busca proporcionar un apoyo económico a quienes se encuentran en esta situación, garantizando así una mayor estabilidad financiera en la etapa de jubilación. Este programa está destinado a aquellos individuos que no han logrado cumplir con las semanas mínimas requeridas y que se hallan en una situación de vulnerabilidad. Se proporciona un ingreso mensual de apoyo, el cual está sujeto a criterios socioeconómicos. Se sugiere que cada trabajador consulte con el Gobierno y los fondos de pensión la cantidad de semanas que tiene registradas. Es fundamental verificar si se cumple o se alcanzará el requisito de 1.300 semanas. Además, se debe evaluar la posibilidad de continuar cotizando para completar el tiempo necesario y solicitar asesoría sobre las opciones disponibles de acuerdo con su historial laboral. Colombia sigue enfrentando elevados índices de informalidad laboral, lo que impacta de manera directa la capacidad de contribuir de forma continua al sistema de protección social. De acuerdo con especialistas, esta situación plantea un desafío estructural: el hecho de trabajar durante toda la vida ya no asegura el acceso a una pensión.