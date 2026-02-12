En Colombia, la Ley de Sucesiones establece las directrices para la distribución de los bienes de una persona tras su deceso. En el caso de que exista un testamento válido, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra modalidad de herencia. No obstante, es posible que un juez declare su nulidad si determina que el testador no poseía la capacidad mental adecuada en el momento de su redacción. En tal situación, la herencia se tramita bajo el régimen de sucesión intestada, donde la legislación determina quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones que el difunto haya establecido en su testamento. En el contexto de la legislación colombiana, un testamento puede ser considerado inválido si se demuestra que el testador: Ante cualquiera de estas circunstancias, los tribunales tienen la facultad de declarar inválido el testamento y disponer que la herencia sea distribuida de acuerdo con el régimen de sucesión intestada. Es fundamental que el testador actúe con plena capacidad y sin presiones externas para garantizar la validez del testamento en Colombia. Cuando no se cuenta con un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo con las disposiciones de la sucesión intestada. En este proceso, el Código Civil determina un orden de herederos: En consecuencia, es esencial que las partes implicadas en un proceso sucesorio obtengan asesoría legal, para asegurar que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a lo estipulado por la normativa colombiana. Si un testamento es declarado nulo, la voluntad manifestada por el difunto pierde validez y la distribución de los bienes se efectúa de acuerdo con lo que establece la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, especialmente en aquellos casos en que el documento contenía cláusulas que conferían beneficios particulares a determinadas personas.