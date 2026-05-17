La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina y representa el proyecto de movilidad más importante en la historia reciente de Colombia. El sistema es desarrollado por el consorcio Metro Línea 1 S.A.S., integrado por las empresas chinas China Harbour Engineering Company (CHEC) y China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), bajo contrato con la Empresa Metro de Bogotá. Con una extensión de 23,9 kilómetros completamente elevados, este corredor conectará el sur y norte de Bogotá y se convertirá en uno de los viaductos metropolitanos más largos de América Latina. La Línea 1 recorrerá sectores clave de la capital desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, atravesando varias localidades estratégicas de la ciudad. El proyecto contará con 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán integración directa con TransMilenio para facilitar conexiones entre distintos sistemas de transporte. Entre las localidades beneficiadas aparecen Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. La inauguración oficial está proyectada para el primer semestre de 2028, según el cronograma actual de obra. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, al 30 de abril de 2026 el proyecto alcanzó un avance general de 77,53%. Hasta el momento ya fueron construidos 13.700 metros lineales del viaducto sobre corredores como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, autopista Sur, NQS, calle Octava Sur y avenida Caracas. En la obra participan actualmente más de 15.000 trabajadores, mientras las estructuras elevadas ya son visibles en distintos puntos de la ciudad. Las estaciones 1 y 2 presentan avances importantes, con estructuras de techo casi terminadas y primeras instalaciones completadas. La flota estará compuesta por 30 trenes fabricados en Changchun, China, por la empresa CRRC. Cada unidad contará con: A mayo de 2026 ya llegaron a Bogotá 10 de los 30 trenes previstos, mientras que el resto arribará progresivamente. Una vez entre en operación, el sistema podrá movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora. Durante su primer año se proyecta transportar cerca de 600.000 pasajeros diarios, con posibilidad de superar el millón en etapas posteriores. El recorrido completo entre el sur y norte de Bogotá tomará aproximadamente 27 minutos, reduciendo considerablemente tiempos de traslado. Además, cerca del 88% del trazado atraviesa sectores de bajos ingresos, lo que posiciona al proyecto como una herramienta clave de integración urbana y movilidad. La inversión total del proyecto supera los 4.000 millones de dólares. Además de la Línea 1, compañías chinas también participan en otros proyectos como el Regiotram de Occidente, tren ligero que conectará Bogotá con municipios cercanos como Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza. En paralelo, la Línea 2 del Metro de Bogotá ya avanza en etapas preliminares de diseño y planificación, ampliando la participación china en infraestructura ferroviaria dentro del país.