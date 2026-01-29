El pago se realiza por abono a cuenta y está condicionado al número final de la cédula del beneficiario.

Prosperidad Social inició el desembolso atrasado de un subsidio superior a $400.000 dirigido a miles de jóvenes en Colombia. El pago corresponde al último ciclo de 2025 del programa Renta Joven y beneficiará a quienes no lograron recibir la transferencia el año pasado debido a fallas tecnológicas en los productos bancarios.

La entidad informó que más de 130.000 personas fueron notificadas en diciembre sobre los retrasos, y que ahora la dispersión del dinero se realizará de manera gradual, dependiendo del último dígito de la cédula. Por esta razón, no todos los beneficiarios recibirán el recurso el mismo día.

El proceso se desarrolla bajo modalidad de abono a cuenta y forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para garantizar la continuidad del apoyo económico a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad que cursan estudios superiores.

¿Qué cédulas reciben primero el pago de $400.000 en enero?

A partir del 22 de enero, Prosperidad Social comenzó una nueva distribución del subsidio para 132.788 jóvenes vinculados al programa Renta Joven. En una primera etapa, el dinero llegará a 6.687 participantes cuyos documentos de identidad terminan en 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Quienes tengan cédulas finalizadas en 7, 8, 9 y 0, así como algunos casos entre el 1 y el 6, deberán estar atentos a los canales oficiales de la entidad, donde se publicarán próximamente las fechas de pago correspondientes. Prosperidad Social recomendó revisar con frecuencia el correo electrónico, las notificaciones del celular y sus plataformas institucionales.

Prosperidad Social comenzó la entrega del subsidio correspondiente al último ciclo de 2025, tras los retrasos registrados por fallas tecnológicas.

¿Por qué se atrasó el subsidio y a qué programa pertenece el pago?

El desembolso corresponde al ciclo 5 de 2025 de Renta Joven, programa que reemplazó a Jóvenes en Acción y que busca apoyar a jóvenes en condición de vulnerabilidad para facilitar su acceso y permanencia en la educación superior, ya sea técnica, tecnológica o profesional.

Los retrasos se originaron por fallas tecnológicas en los productos bancarios, situación que afectó a más de 130.000 beneficiarios durante 2025. No obstante, el Gobierno confirmó la continuidad del programa bajo lo establecido en el Decreto 1960 de 2023, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y económica mediante transferencias monetarias y estrategias complementarias.

¿Qué cambios tendrá Renta Joven y cuál es el objetivo del programa?

Según Prosperidad Social, Renta Joven no solo mantendrá las transferencias económicas, sino que incorporará una estrategia denominada “trayectorias de vida”, orientada a promover modelos asociativos como cooperativas juveniles y esquemas de economía popular.

La iniciativa busca que los beneficiarios avancen hacia ingresos sostenibles a través del empleo, el emprendimiento y la formación, complementando la ayuda monetaria. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el propósito es pasar de una asistencia temporal a procesos que permitan superar de forma estructural las condiciones de pobreza y vulnerabilidad.