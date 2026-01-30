Qué pasa con el sueldo de los maestros en Bogotá y cuándo se realizará el pago completo

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó el calendario de pagos del programa Colombia Mayor para el primer semestre de 2026, una transferencia económica dirigida a adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad que no cuentan con pensión.

El subsidio hace parte de las ayudas sociales que el Gobierno mantiene para garantizar ingresos básicos a esta población.

La entidad informó que los pagos continuarán realizándose de forma mensual y que los beneficiarios recibirán notificaciones con la fecha exacta en la que podrán reclamar el dinero. Los giros se realizan a través del Banco Agrario, corresponsales aliados y otros mecanismos habilitados para facilitar su acceso.

Calendario de pagos de Colombia Mayor en 2026

Prosperidad Social anunció fechas tentativas para el inicio de los pagos durante el primer semestre del año. Cada ciclo corresponde al período en el que se habilitan los giros para los beneficiarios del programa:

Ciclo 1: 27 de febrero.

Ciclo 2: 25 de marzo.

Ciclo 3: 22 de abril.

Ciclo 4: 20 de mayo.

Ciclo 5: 17 de junio.

Ciclo 6: 29 de julio.

Las fechas pueden variar según el municipio o el operador de pago, por lo que Prosperidad Social recomienda consultar la información únicamente en canales oficiales o en las alcaldías locales.

El programa Colombia Mayor mantiene pagos mensuales durante 2026. (Foto: archivo)

Montos del subsidio confirmados para 2026

El valor del subsidio depende de la edad del beneficiario. Para el primer semestre del año se mantienen los siguientes montos:

Mayores de 80 años: $230.000 mensuales.

Mujeres desde los 60 años: $230.000 mensuales.

Hombres desde los 65 años: $230.000 mensuales.

Personas menores de esas edades: $80.000 mensuales.

Estos valores corresponden a los ajustes aplicados dentro de la política social para fortalecer los ingresos de los adultos mayores que no lograron acceder a una pensión.

Requisitos para recibir el subsidio en 2026

Para ingresar o mantenerse en el programa, los ciudadanos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser colombiano. Haber residido en el país durante los últimos diez años. Tener mínimo tres años menos de la edad para pensionarse (54 años para mujeres y 59 años para hombres). Estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV. No recibir pensión ni contar con ingresos suficientes para su sostenimiento.

La selección de beneficiarios se realiza con base en bases de datos oficiales como el Sisbén, el Registro Social de Hogares y otros listados poblacionales.

Cómo y dónde cobrar el subsidio Colombia Mayor

El retiro del dinero puede hacerse mediante diferentes modalidades habilitadas por Prosperidad Social:

Puntos físicos de pago : a través de la red SuperGIROS y aliados en todo el país. Es obligatorio presentar la cédula original.

Bancarización: algunos beneficiarios reciben el dinero directamente en cuentas del Banco Agrario, lo que permite retirar en cajeros automáticos o realizar pagos electrónicos.

Pago a domicilio: disponible para adultos mayores de 90 años o personas con discapacidades severas certificadas que no puedan desplazarse.

Motivos por los que pueden suspender el subsidio

Prosperidad Social advierte que el beneficio puede perderse si se presentan las siguientes situaciones:

No cobrar el subsidio durante cuatro ciclos consecutivos.

Empezar a recibir una pensión u otro ingreso permanente.

Cambiar de residencia fuera del municipio o del país sin reportarlo.

Entregar información falsa en los registros sociales como el Sisbén.

La entidad recomienda mantener actualizados los datos personales y consultar periódicamente el estado del beneficio en las oficinas municipales o canales oficiales del programa.