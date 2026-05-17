El Departamento de Prosperidad Social (DPS) avanza en la elaboración del calendario de pagos para el año 2026, lo cual proporciona certeza y tranquilidad a un número considerable de beneficiarios que dependen de estos apoyos económicos. El programa Renta Ciudadana, orientado a los hogares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tiene como propósito primordial garantizar un apoyo financiero que favorezca la mejora en su bienestar y calidad de vida. Como novedad para 2026, la distribución de los recursos ya no se realiza a través del Banco Agrario, sino que fue adjudicada a la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, que opera a través de más de 31.000 puntos de pago en 1.108 municipios del país. En el año 2026, la Renta Ciudadana se mantiene como el programa más significativo de apoyo económico que Colombia ofrece a las personas en situaciones de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social otorga sumas que varían entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos en cada ciclo. Los pagos son destinados a hogares priorizados de acuerdo con el Sisbén IV, con énfasis en la línea de Valoración del Cuidado, que es el componente activo del programa durante 2026. Esto significa que la priorización se concentra en hogares con jefatura monoparental, con niños menores de seis años o con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente. La entrega de los recursos se realiza a nivel nacional mediante las redes de SuRed y SuperGiros, y también se está implementando el pago a través de billeteras digitales como Nequi y Daviplata. Renta Ciudadana constituye un programa de asistencia económica impulsado por el Gobierno Nacional. Su propósito es asegurar un ingreso mínimo para los hogares en condiciones de pobreza extrema, fomentando así su seguridad económica y facilitando la inclusión social. Para verificar si una persona se encuentra registrada como beneficiaria, deben seguirse los pasos indicados a continuación: Prosperidad Social comunicó que el primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana en 2026 comenzó el 20 de marzo, con una inversión de 323.495 millones de pesos para beneficiar a 763.312 hogares priorizados. El plazo de entrega, originalmente previsto hasta el 5 de abril, fue extendido hasta el 8 de abril para garantizar que las transferencias llegaran a todas las regiones del país, incluyendo zonas afectadas por problemas de orden público en el Cauca y contingencias climáticas en otros departamentos. Es recomendable que durante cada ciclo de pago, los participantes del programa se mantengan atentos a los medios oficiales de Prosperidad Social, así como a los canales de SuRed y SuperGiros, para garantizar el acceso puntual a los recursos. Los beneficiarios suelen recibir un mensaje de texto al número registrado cuando el giro está disponible. La actualización de la información en el Sisbén reviste una importancia fundamental para que los hogares continúen accediendo a los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Este proceso conlleva la revisión diligente de datos personales, domicilio, estructura familiar y situación socioeconómica. Por su parte, Prosperidad Social fundamenta su labor en esta información para determinar la elegibilidad de los beneficiarios y garantizar que los recursos se asignen a aquellos que realmente requieren asistencia. Las personas que no mantengan sus datos actualizados podrían enfrentar el riesgo de ser excluidas de la base de focalización de los subsidios.