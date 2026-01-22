La Devolución del IVA es uno de los apoyos económicos que el Estado mantiene activos para hogares en pobreza extrema y moderada. (Imagen: archivo)

Colpensiones confirmó el calendario de pago completo de pensiones: todas las fechas hasta diciembre 2026 y los lugares de cobro

El programa de Devolución del IVA es una medida del Gobierno nacional orientada a reducir el impacto del impuesto a las ventas en los hogares de menores ingresos en Colombia. La estrategia hace parte de la política social que administra el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y se basa en criterios técnicos de focalización.

A diferencia de otros subsidios, no requiere inscripción previa, ya que la selección de beneficiarios se realiza a partir de la clasificación del Sisbén IV, herramienta oficial que permite identificar a los hogares en situación de pobreza extrema y moderada.

Con el inicio de 2026, miles de familias comenzaron a consultar cuándo se realizarán los pagos, cuáles son los requisitos vigentes y cómo acceder al enlace oficial para verificar si continúan activos dentro del programa.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir la Devolución del IVA en 2026?

De acuerdo con los lineamientos actuales del DPS, los hogares con mayor probabilidad de recibir la Devolución del IVA en 2026 son aquellos clasificados en:

Grupo A del Sisbén IV (pobreza extrema) , especialmente los subgrupos A1 a A5.

Grupo B (pobreza moderada), con prioridad en los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

La Devolución del IVA es uno de los apoyos económicos que el Estado mantiene activos para hogares en pobreza extrema y moderada. (Imagen: archivo)

Según información citada por Vanguardia, la pertenencia a estos grupos no garantiza el pago automático, pero sí constituye el criterio legal principal de priorización para el programa.

Además, el DPS ha reiterado que la Devolución del IVA es compatible con otros apoyos, como Renta Ciudadana, siempre que el hogar cumpla con los requisitos establecidos.

Cuándo se pagarían los primeros giros de la Devolución del IVA en 2026

Aunque el DPS define los pagos por ciclos administrativos, la proyección oficial indica que el primer giro de 2026 se realizaría entre febrero y marzo , una vez se complete la validación de bases de datos y corresponsabilidades.

Los recursos se entregan a través de canales autorizados, entre ellos:

Banco Agrario de Colombia

SuperGIROS

Billeteras digitales habilitadas

Esta modalidad busca garantizar seguridad, trazabilidad y entrega directa, evitando intermediarios.

Requisitos clave para no perder el subsidio

Desde el punto de vista administrativo, el DPS puede suspender o excluir a los hogares que no cumplan con ciertos requisitos obligatorios. Entre los más importantes se encuentran:

Mantener actualizado el Sisbén IV: cualquier cambio en la composición del hogar o en el lugar de residencia debe ser reportado oportunamente. Cumplir con las corresponsabilidades, especialmente en componentes como Valoración del Cuidado, que exige controles de salud y esquemas de vacunación completos para niños y adolescentes. Firmar el acta de compromiso, requisito indispensable para los hogares que ingresan a Renta Ciudadana y desean recibir los giros asociados.

El DPS ha insistido en que el incumplimiento de estas condiciones puede afectar los pagos, incluso si el hogar pertenece a los grupos priorizados.

La Devolución del IVA es uno de los apoyos económicos que el Estado mantiene activos para hogares en pobreza extrema y moderada. (Imagen: archivo)

Cómo consultar si un hogar es beneficiario de la Devolución del IVA

La consulta del estado del subsidio es gratuita, personal y no requiere intermediarios. Para verificar si un hogar es beneficiario en 2026, se debe:

Ingresar al portal oficial: devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co Seleccionar la opción “Consulte aquí si es beneficiario” Registrar tipo y número de documento, junto con la fecha de nacimiento Completar el CAPTCHA y realizar la consulta

El DPS recomienda utilizar únicamente canales oficiales y desconfiar de mensajes o enlaces externos que prometan acelerar pagos o inscripciones.