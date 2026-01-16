El incremento impacta tanto a quienes trabajan tiempo completo como por días en los hogares (Fuente: archivo).

El aumento del salario mínimo para 2026 ya es un hecho en Colombia y tiene un efecto directo sobre los ingresos de las empleadas domésticas. Tras no lograrse un consenso en la mesa de concertación, el Gobierno Nacional fijó el ajuste de manera oficial, una decisión que alcanza a más de dos millones de trabajadores formales e informales, incluidos quienes realizan labores domésticas internas, externas o por jornadas.

Desde enero de 2026, los hogares deberán actualizar no solo el salario mensual o diario, sino también la prima, los aportes a seguridad social y otros derechos laborales que están respaldados por la ley.

¿Cuál es el salario mínimo de las empleadas domésticas en enero de 2026?

El salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2026 quedó establecido en $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. Este valor aplica de manera obligatoria para las trabajadoras del servicio doméstico que laboran tiempo completo, ya sea como internas o externas.

La normativa colombiana es clara: ningún empleador puede pagar por debajo de este monto cuando la jornada es mensual y completa, sin importar el tipo de tareas que se realicen dentro del hogar.

Aumento confirmado para empleadas domésticas: ¿cómo serán los sueldos en enero de 2026?

¿Cuánto se debe pagar por día a una empleada doméstica en 2026?

Para las trabajadoras contratadas por días, el cálculo se hace dividiendo el salario mensual entre los 30 días del mes. Con el nuevo mínimo, el pago diario obligatorio en 2026 es de $58.229.

A este valor se le debe sumar el auxilio de transporte diario, fijado en $8.437, siempre que la trabajadora no viva en la casa del empleador y devengue hasta dos salarios mínimos. Así, el pago total por cada jornada trabajada ronda los $66.700.

¿El auxilio de transporte es obligatorio para el servicio doméstico?

Sí. El auxilio de transporte es un derecho legal y debe pagarse cuando la empleada doméstica no reside en el lugar de trabajo y cumple con el tope salarial establecido por la ley. Este beneficio también aplica para quienes trabajan por días, de forma proporcional a las jornadas efectivamente laboradas.

¿Cuáles son los aportes a seguridad social con el nuevo salario mínimo?

Con el aumento del salario mínimo en 2026, los empleadores deben ajustar los aportes obligatorios a salud, pensión y riesgos laborales (ARL). Estos pagos son clave para reducir la informalidad en el sector y garantizar protección social a las trabajadoras.

Según el tipo de contratación y las condiciones particulares, los aportes mensuales pueden ubicarse entre $78.606 y $213.546. En algunos casos, cuando la trabajadora está afiliada al régimen subsidiado de salud, puede existir exención en ese componente, pero se mantiene la obligación de cotizar a pensión y ARL.

¿Cómo se debe formalizar la contratación de empleadas domésticas por días?

La ley colombiana establece que trabajar por días no exime al empleador de cumplir con todas las obligaciones legales. Para estos casos, los aportes deben realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

El proceso se hace utilizando el tipo de cotizante 51, diseñado específicamente para el personal del servicio doméstico. Este mecanismo aplica para trabajadoras internas, externas o por jornadas y garantiza cobertura en salud, protección frente a accidentes laborales y acceso a una futura pensión.