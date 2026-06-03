En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 3 de junio de 2026 llegó a 4136.35 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,64%.

El Euro ha retrocedido -2.01% en la última semana y -11.99% en el último año, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia. Markus Spiske

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y caídas casi a diario, con volatilidad evidente, sin tendencia clara y un cambio neto prácticamente nulo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en comparación con los días anteriores, lo que podría afectar el poder adquisitivo y la economía en general.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 413635.01 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 827270.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2068175.05 pesos colombianos.