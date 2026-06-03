Este miércoles, 3 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 702.6271 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,36%.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.62% y en el último año acumula una variación de -3.61%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró un patrón mixto con cuatro alzas, cuatro caídas y dos jornadas estables; aunque predominó la alternancia, cerró con dos bajas consecutivas, sugiriendo presión bajista al final.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 19.33%, superior al 15.34% de la volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 70,262.70668690014 pesos colombianos; 200 reales cuestan 140,525.41337380028 pesos colombianos y 500 reales cuestan 351,313.5334345007 pesos colombianos.