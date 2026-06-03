Medida oficial | Por orden del Gobierno, castigarán una por una a todas las personas que salgan a la calle enfermos.

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Existe en Colombia una ley penal que pocos conocen: propagar una epidemia o desconocer las medidas sanitarias oficiales puede terminar en prisión. No apunta a cualquiera que salga enfermo a la calle, sino a conductas que ponen en riesgo la salud pública de toda la población.

La norma figura en el Código Penal (Ley 599 de 2000), dentro de los delitos contra la salud pública, y sus penas fueron aumentadas por la Ley 1220 de 2008. Volvió a sonar durante la pandemia, pero rige desde mucho antes: no es una orden nueva del Gobierno, sino un tipo penal que aplican los jueces.

Qué dice exactamente el Código Penal

El artículo 369 tipifica la propagación de epidemia: quien propague una epidemia incurre en prisión de 4 a 10 años. Es la conducta más grave del capítulo y una de las que menos condenas registra en la historia judicial del país, hasta que las emergencias sanitarias coordinadas por el Ministerio de Salud la pusieron de nuevo en discusión.

El artículo 368 castiga la violación de medidas sanitarias: quien desobedezca una medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia enfrenta prisión de 4 a 8 años. Esta medida puede ser, hipotéticamente, salir a la calle en el medio de una epidemia o pandemia, como ocurrió con el Covid. Estos delitos se leen junto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el equilibrio entre la libertad individual y la protección colectiva.

Salir a la calle enfermo: por qué puede ser un delito

El punto clave es que el delito no se configura por salir a la calle con una gripa o un resfrío. Hace falta que exista una epidemia o una medida sanitaria oficial —una cuarentena, un aislamiento o un cerco epidemiológico— y que la persona, de forma consciente, la incumpla o disemine la enfermedad. La vigilancia recae en autoridades como la Superintendencia de Salud y los entes territoriales.

El artículo 369 tipifica la propagación de epidemia: quien propague una epidemia incurre en prisión de 4 a 10 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tampoco opera de manera automática: como cualquier delito, exige una investigación de la Fiscalía y una decisión judicial que pruebe la conducta. No basta con la sospecha ni con un tratamiento médico incumplido: debe demostrarse un riesgo real para la comunidad.

Lo que castiga la ley (y lo que no)

Propagación de epidemia (art. 369): prisión de 4 a 10 años .

Violación de medidas sanitarias (art. 368): prisión de 4 a 8 años .

Exige una epidemia o una orden sanitaria oficial de por medio, no una enfermedad común.

Requiere proceso penal: investigación de la Fiscalía y fallo de un juez.

Más que temer una sanción por enfermarse, lo que la ley exige es acatar las cuarentenas, aislamientos o cercos epidemiológicos que decreten las autoridades durante un brote: ahí —y no en un malestar pasajero— está el límite que puede derivar en un proceso penal.