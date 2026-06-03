Oficial | Madrid, Barcelona y Valencia no dejarán entrar a los extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Rusia convertirá a estos países de América Latina en fuerzas globales y los respaldará con tecnología de vanguardia

Tener el pasaje comprado y el pasaporte sin caducar no garantiza pisar suelo español. En el control de los aeropuertos de Madrid (Barajas), Barcelona (El Prat) y Valencia, una libreta rota, con páginas sueltas o con datos ilegibles puede bastar para que el viajero quede en tierra, incluso con el equipaje ya facturado.

No se trata de una prohibición nueva: el Código de Fronteras Schengen ya exige que el documento esté en regla, y desde 2026 ese control pasó a ser automático. La norma alcanza a los viajeros extracomunitarios que entran a España, incluidos los colombianos que viajan sin visa por estancias cortas.

Por qué un pasaporte en mal estado te frena en la frontera

Los agentes fronterizos tienen la facultad de rechazar un pasaporte deteriorado o ilegible. Mientras los ciudadanos de la Unión Europea pueden moverse por Europa con su documento nacional de identidad, los viajeros de terceros países dependen por completo de la libreta: si no se puede leer ni escanear, no superan el filtro.

Al estado físico se suman dos condiciones técnicas que se controlan a la vez. El pasaporte debe haber sido expedido dentro de los últimos 10 años y conservar una vigencia mínima de 3 meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen. Por eso un documento puede figurar como vigente y, aun así, quedar fuera de las reglas; conviene revisar la vigencia con tiempo.

Los agentes fronterizos tienen la facultad de rechazar un pasaporte deteriorado o ilegible. ChatGPT

Qué cambió en 2026 con el control automático

El giro lo trajo el Sistema de Entradas y Salidas (EES), que reemplazó el sello manual por un registro biométrico —huellas y foto— en todos los pasos fronterizos del bloque. Ese control migratorio digital detecta de forma automática los documentos vencidos o las estancias irregulares y puede bloquear el paso si el pasaporte no cumple los requisitos.

El próximo paso será el ETIAS, una autorización electrónica previa para quienes viajan sin visa, prevista para fines de 2026. Tendrá un costo de unos 20 euros —gratis para menores de 18 y mayores de 70—, una validez de tres años y permitirá estancias de hasta 90 días cada 180. Todavía no rige, pero conviene tenerlo en el radar.

Qué revisar en el pasaporte antes de viajar a España

Buen estado físico : sin roturas, páginas sueltas ni datos ilegibles, y con la zona del chip intacta.

Expedición dentro de los últimos 10 años y vigencia de al menos 3 meses tras la salida de Schengen.

Documentación de respaldo: tiquete de regreso , reserva de alojamiento y prueba de medios económicos.

Seguro de viaje recomendado, con cobertura mínima de 30.000 euros válida en todo el espacio Schengen.

Si la libreta ya está dañada, no hay arreglo casero que la salve: la única vía es tramitar una nueva antes de comprar el pasaje. La recomendación oficial es revisar el estado, la fecha de expedición y las páginas en blanco al menos seis meses antes del viaje, porque el filtro de Barajas, El Prat o Valencia no admite excepciones.