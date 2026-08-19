Cómo hacerlo correctamente y qué precauciones tener para no dañar la grifería.

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Las canillas del hogar están constantemente en contacto con el agua, por lo que con el paso del tiempo pueden acumular sarro, restos de minerales y pequeñas manchas que opacan su superficie. Aunque la limpieza habitual ayuda a mantenerlas en buen estado, existe un ingrediente económico que puede facilitar esta tarea: el vinagre blanco.

Rociar vinagre sobre las canillas puede ayudar a aflojar los depósitos de cal y las marcas que deja el agua, especialmente en zonas donde el agua contiene una mayor concentración de minerales. Por este motivo, es utilizado como alternativa casera para complementar la limpieza de la grifería.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las canillas?

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a disolver determinados depósitos minerales acumulados sobre las superficies. Al aplicarlo sobre la grifería, puede facilitar la eliminación del sarro y de las manchas blanquecinas que suelen aparecer alrededor de la base o en las zonas donde quedan gotas de agua.

Además, este método permite mantener las canillas con un aspecto más limpio y brillante sin necesidad de recurrir siempre a productos específicos. Sin embargo, no reemplaza una limpieza regular ni debe utilizarse sobre cualquier tipo de acabado.

¿Cómo limpiar las canillas con vinagre?

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. Lo importante es evitar dejar el producto durante demasiado tiempo sobre la superficie y enjuagar bien después de utilizarlo.

Rociar vinagre en las canillas ayuda a eliminar el sarro, las manchas de agua y los restos de minerales acumulados. Imagen creada con IA

Colocar vinagre blanco en un pulverizador .

Rociar una pequeña cantidad sobre la canilla y las zonas con restos de sarro.

Dejar actuar durante unos minutos.

Frotar suavemente con un paño de microfibra o una esponja no abrasiva.

Enjuagar con agua para retirar los restos de vinagre.

Secar la superficie con un paño limpio para evitar nuevas marcas de agua.

¿Cada cuánto se recomienda limpiar las canillas con vinagre?

La frecuencia depende de la cantidad de sarro que se acumule en cada hogar. Si las canillas presentan manchas de agua con frecuencia, pueden limpiarse periódicamente como parte de la rutina de mantenimiento.

Para una limpieza cotidiana, no es necesario utilizar grandes cantidades de vinagre. En muchos casos, pasar un paño húmedo y secar la grifería después de usarla ayuda a reducir la acumulación de minerales y mantiene la superficie en mejores condiciones.

¿Se puede usar vinagre en todas las canillas?

No necesariamente. Antes de aplicar vinagre conviene comprobar las recomendaciones del fabricante, ya que algunos acabados pueden ser sensibles a los productos ácidos. Esto es especialmente importante en griferías con revestimientos o terminaciones especiales.

También es recomendable evitar esponjas metálicas y productos abrasivos, porque pueden rayar la superficie. Ante la duda, una pequeña cantidad de vinagre puede probarse primero en una zona poco visible.

¿Qué precauciones hay que tener?

Aunque el vinagre es un producto habitual para la limpieza del hogar, no debe mezclarse con lavandina ni con otros productos de limpieza. Estas combinaciones pueden generar gases peligrosos.

Por otro lado, después de utilizarlo sobre la grifería es importante enjuagar con abundante agua y secar la superficie. De esta manera se eliminan los restos del producto y se reduce el riesgo de deteriorar determinados materiales o acabados.