Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado puede parecer un detalle menor, pero ayuda a mejorar el funcionamiento del electrodoméstico y alargar su vida.

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado es un hábito sencillo que puede ayudar a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones.

Aunque muchas personas prefieren cerrarla inmediatamente por una cuestión de orden, hacerlo puede favorecer que la humedad acumulada en el interior se evapore.

El consejo es especialmente útil en los lavarropas de carga frontal, donde el agua puede quedar atrapada en el tambor, el burlete de goma y otras zonas internas. Mantener la puerta entreabierta durante un tiempo permite que el interior se ventile y se seque de manera natural.

Por qué recomiendan dejar abierta la puerta del lavarropas

Cuando termina un ciclo de lavado, el interior del lavarropas no queda completamente seco. Pueden permanecer pequeñas cantidades de agua y humedad en el tambor, el burlete de goma y los conductos, incluso aunque la ropa haya salido prácticamente seca.

Por eso, dejar la puerta entreabierta permite mejorar la circulación de aire y reducir la humedad acumulada. Esto puede ayudar a prevenir algunos de los problemas más habituales asociados con el uso frecuente del electrodoméstico:

Reduce la humedad que queda atrapada después del lavado.

Ayuda a prevenir la aparición de moho en zonas húmedas.

Disminuye la posibilidad de que aparezcan malos olores.

Favorece que el tambor y el burlete se sequen naturalmente.

Contribuye a mantener el lavarropas en mejores condiciones de higiene.

Qué pasa si se cierra el lavarropas inmediatamente

Cerrar la puerta apenas termina el ciclo puede hacer que la humedad quede atrapada durante varias horas. En un ambiente cerrado y húmedo, los restos de agua, detergente y suciedad pueden favorecer la aparición de olores desagradables con el paso del tiempo.

Esto no significa que cerrar la puerta una vez terminado el lavado vaya a dañar el lavarropas. El problema aparece principalmente cuando se convierte en un hábito y el interior permanece húmedo durante largos períodos entre un lavado y otro.

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado puede parecer un detalle menor, pero ayuda a mejorar el funcionamiento del electrodoméstico y alargar su vida. ChatGPT - creada con IA

Cuánto tiempo conviene dejar abierta la puerta

No existe una cantidad exacta de horas que sea obligatoria para todos los lavarropas. Lo importante es permitir que el interior tenga suficiente ventilación para que la humedad residual pueda evaporarse antes de volver a cerrar la puerta.

Una buena práctica es dejarla entreabierta después de terminar el lavado y mantenerla así durante varias horas. Si el tambor o el burlete todavía están húmedos, conviene esperar hasta que se hayan secado antes de cerrar completamente el electrodoméstico.

Cómo mantener limpio el interior del lavarropas

Dejar la puerta abierta ayuda, pero no reemplaza la limpieza periódica del lavarropas. Los restos de detergente, suavizante, suciedad y humedad también pueden acumularse en distintas partes del equipo y contribuir a los malos olores.

Para complementar este hábito, se recomienda prestar atención a las zonas donde suele acumularse agua o residuos:

Limpiar periódicamente el burlete de goma.

Revisar y limpiar el cajón donde se coloca el detergente.

Mantener limpia la zona alrededor de la puerta.

Realizar ciclos de limpieza del tambor cuando el fabricante lo indique.

Evitar utilizar más detergente del recomendado.

¿Hay que dejar la puerta del lavarropas siempre abierta?

No es necesario mantener la puerta completamente abierta todo el tiempo. De hecho, cuando el lavarropas no está en uso, puede ser suficiente con dejarla entreabierta para permitir la circulación de aire sin ocupar demasiado espacio.

También conviene tener en cuenta la seguridad si hay niños pequeños o mascotas en casa. En esos casos, la puerta puede mantenerse abierta durante el tiempo necesario para que se ventile y luego cerrarse cuando el interior ya esté seco.