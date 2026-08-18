Levantar los limpiaparabrisas cuando hace calor: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre una llave inglesa y francesa y para qué sirve cada una

Durante los días de temperaturas elevadas, los vehículos que permanecen estacionados al sol pueden alcanzar niveles de calor muy altos. El parabrisas es una de las superficies más expuestas y las escobillas del limpiaparabrisas permanecen durante horas en contacto directo con el vidrio.

Por este motivo, algunos conductores optan por levantar los limpiaparabrisas cuando dejan el auto estacionado. La intención es evitar que la goma quede apoyada sobre una superficie muy caliente, algo que con el tiempo puede contribuir a su deterioro.

Sin embargo, mantenerlos levantados durante períodos prolongados tampoco es necesariamente conveniente. El mecanismo puede quedar sometido a tensión y los brazos quedan más expuestos al viento, golpes o caídas accidentales sobre el parabrisas.

¿Para qué sirve levantar los limpiaparabrisas cuando hace calor?

Las escobillas están fabricadas con materiales que pueden deteriorarse debido a factores como el calor, la radiación solar y el paso del tiempo. Cuando pierden flexibilidad, pueden comenzar a dejar marcas, hacer ruido o limpiar de manera irregular.

Separarlas temporalmente del parabrisas evita que la goma permanezca apoyada directamente sobre el vidrio caliente, especialmente cuando el vehículo estará estacionado durante varias horas bajo el sol.

Aun así, levantar las escobillas no evita por completo su desgaste. La exposición constante a altas temperaturas y al sol continuará afectando sus materiales, por lo que es importante revisarlas periódicamente y reemplazarlas cuando estén deterioradas.

¿Puede dañarlos dejarlos levantados durante mucho tiempo?

Mantener los brazos levantados de manera habitual y durante períodos prolongados puede someter el sistema a esfuerzos innecesarios. Además, quedan expuestos a ráfagas de viento o golpes que podrían hacerlos caer con fuerza contra el vidrio.

Levantar los limpiaparabrisas cuando hace calor: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo Imagen creada con IA

Si esto ocurre, existe riesgo de dañar la escobilla, el brazo o incluso el parabrisas, especialmente si el limpiaparabrisas cae cuando no tiene la goma correctamente colocada.

Por eso, si se decide levantarlos durante una jornada especialmente calurosa, conviene hacerlo de forma puntual y únicamente cuando el vehículo se encuentre estacionado en un lugar seguro.

El detalle que hay que revisar antes de levantar los limpiaparabrisas

No todos los vehículos permiten levantar los limpiaparabrisas directamente desde su posición habitual. En algunos modelos modernos, los brazos quedan parcialmente ocultos debajo del capó cuando están apagados.

Estos automóviles pueden incorporar un “modo servicio” o posición de mantenimiento, que desplaza las escobillas hasta un punto desde el cual pueden levantarse correctamente.

Intentar forzarlas sin activar este sistema podría provocar daños en los brazos, las escobillas o incluso en la pintura del vehículo. Por este motivo, antes de hacerlo conviene consultar el manual del fabricante y verificar cuál es el procedimiento indicado para cada modelo.