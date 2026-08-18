Aunque existen diferentes hábitos, uno de ellos permite tener mayor control durante el uso.

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La discusión sobre si es mejor doblar o arrugar el papel higiénico antes de usarlo parece una cuestión menor, pero el hábito puede influir en la cantidad de papel utilizada y en la precisión de la limpieza. Entre las dos opciones, doblarlo en varias capas suele ser la alternativa más práctica cuando se busca formar una superficie estable y evitar que el papel se rompa con facilidad.

No existe una norma sanitaria universal que obligue a todas las personas a utilizar exclusivamente una de estas dos técnicas. Sin embargo, recomendaciones sobre higiene y el análisis de ambos métodos permiten entender por qué doblar el papel higiénico puede ofrecer algunas ventajas frente a convertirlo en una bola.

¿Es mejor doblar o arrugar el papel higiénico?

Si la elección está entre doblar o arrugar, doblar el papel higiénico ofrece mayor control sobre la superficie que entra en contacto con la piel. Al superponer varias capas, el papel queda más compacto y permite realizar movimientos más precisos.

En cambio, al arrugarlo se forma una masa irregular que puede requerir una mayor cantidad de papel para conseguir un grosor similar. Además, la superficie queda menos uniforme y puede resultar más difícil controlar dónde se aplica la presión.

Doblar o arrugar el papel higiénico antes de usarlo: cuál es la forma correcta y por qué recomiendan hacerlo solo de una manera. Gemini.

¿Por qué recomiendan doblar el papel higiénico antes de usarlo?

La principal razón para doblar el papel higiénico es conseguir una especie de almohadilla de varias capas. Esto permite distribuir mejor la presión durante la limpieza y disminuye la posibilidad de que una sola capa se rompa.

También facilita volver a doblar una sección limpia durante el proceso, en lugar de manipular una bola de papel que pierde rápidamente su forma.

Otro punto a favor es el consumo. Al organizar los cuadros en capas, resulta más sencillo calcular cuánto papel se necesita y aprovechar mejor cada porción. Esto no significa que exista una cantidad exacta que todas las personas deban utilizar: el grosor del papel y las necesidades individuales también influyen.

¿Arrugar el papel higiénico es malo para la higiene?

Arrugar el papel higiénico no significa automáticamente que la persona esté realizando una mala higiene. Es una costumbre extendida y puede resultar más rápida para algunas personas.

El problema aparece cuando se utiliza una cantidad insuficiente o cuando se ejerce demasiada presión. Un papel demasiado delgado o una técnica agresiva pueden terminar en roturas y contacto involuntario con la piel.

Por eso, más que considerar el arrugado como una práctica “incorrecta”, la diferencia está en el control que ofrece cada método. Incluso fuentes dedicadas a la higiene del baño reconocen que tanto doblar como arrugar son formas utilizadas habitualmente.

¿Cuántas capas de papel higiénico se deben usar?

No existe un número universal de capas que funcione para todas las personas. Depende principalmente del grosor y la resistencia del papel higiénico, además de la cantidad necesaria para realizar una limpieza adecuada.

Como referencia, el doblado suele hacerse con aproximadamente tres o cuatro cuadros, aunque la cifra puede variar según el producto.

Lo importante es evitar utilizar una cantidad tan pequeña que facilite que el papel se rompa. Si esto ocurre, lo recomendable es aumentar la cantidad de capas en lugar de ejercer más fuerza.

¿Cómo se debe usar correctamente el papel higiénico?

Una vez doblado, el papel debe utilizarse con movimientos suaves y controlados, evitando frotar de manera excesiva. La piel de la zona perianal puede irritarse cuando existe una limpieza demasiado agresiva o repetitiva.

La Cleveland Clinic advierte que limpiar de manera excesiva puede provocar irritación, ardor, picazón e incluso pequeñas lesiones en la piel. También señala que las toallitas húmedas con alcoholes o fragancias pueden resultar irritantes para algunas personas.

Por eso, no se trata de utilizar la mayor cantidad posible de papel, sino de encontrar un equilibrio entre una limpieza adecuada y un contacto suave con la piel.

¿En qué dirección hay que limpiarse con papel higiénico?

En las mujeres, una de las recomendaciones de higiene más importantes es limpiarse de adelante hacia atrás, es decir, alejándose de la zona genital después de ir al baño. El objetivo es evitar trasladar bacterias de la región anal hacia la uretra.

Un estudio publicado en PubMed encontró una asociación entre determinadas formas de limpiarse después de usar el baño y antecedentes de infección urinaria en mujeres, aunque sus resultados no establecen por sí solos una relación causal.

Queensland Health también recomienda esta dirección de limpieza para ayudar a reducir el riesgo de infecciones urinarias.