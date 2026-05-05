Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.358,44 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. La cotización del Euro mostró un repunte semanal de 5.58%, pero en el último año acumula un descenso de 7.32%, reflejando una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 24.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. ¿Podrías indicar el valor de referencia para saber si subió o bajó en las dos últimas sesiones? En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas al inicio, luego encadenó varias subidas, tuvo una jornada estable y cerró con dos avances, dejando un balance neto alcista con volatilidad moderada. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía europea. Este martes, 5 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 435843.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 871687.98 pesos y 500 euros, 2179219.95 pesos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: