En este contexto, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, los lineamientos para la emisión de los certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta normativa es aplicable a todos los conductores, adquiriendo una relevancia particular en edades avanzadas debido a la disminución de los plazos de vigencia. Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse al vencimiento de su licencia de conducir. La normativa requiere la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad correspondiente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta disposición forma parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas. Es fundamental considerar un aspecto operativo que frecuentemente se omite: el certificado médico posee una vigencia máxima de seis meses; si se excede dicho plazo sin concluir el procedimiento, será imperativo repetir los exámenes. Para llevar a cabo la actualización de la licencia, la autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el usuario disponga de un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el documento no esté cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Asimismo, el conductor debe estar registrado en el RUNT, presentar su cédula y no tener sanciones pendientes (o haber firmado un acuerdo de pago). La vigencia de los servicios se establece de acuerdo con el tipo de servicio y la edad del solicitante: En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2026 las tarifas correspondientes: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales). El CRC tiene la responsabilidad de asegurar que el conductor posea capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico pertinente para la realización de estos exámenes y la emisión del certificado. En caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema limitará la renovación hasta que se cumplan las condiciones requeridas por el profesional, tales como tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.