El Gobierno de Colombia, en colaboración con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor, avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto esencial para la movilidad de la capital, considerado uno de los sistemas de transporte más significativos de Sudamérica. La Línea 1 contará con una 24 kilómetros de extensión elevada y establecerá conexiones desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, incluyendo 16 estaciones que se integrarán al sistema TransMilenio. De acuerdo con el cronograma oficial, se prevé que la obra alcance un 70 % de ejecución para finales de 2025, con pruebas dinámicas programadas para 2026 y la apertura comercial proyectada para 2028. En el año 2025, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de construcción de viaductos, estaciones e intercambiadores viales, destacándose los trabajos en la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. La llegada del primer tren al país, programada para septiembre, representa un hito significativo dentro del cronograma técnico. El sistema beneficiará a millones de personas en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, al reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conexión entre el sur y el norte de la ciudad. Además, el Metro de Bogotá será 100 % eléctrico, lo que contribuirá a una movilidad más limpia y sostenible. La infraestructura proyectada contempla un total de 24 kilómetros de trazado elevado, que se espera sea inaugurada en marzo de 2028. Este sistema contará con 16 estaciones, las cuales estarán integradas a TransMilenio, facilitando así la movilidad de los usuarios. Las pruebas iniciales están programadas para comenzar en 2026, abarcando un tramo de 5,7 kilómetros, lo que permitirá evaluar la operatividad del sistema antes de su apertura comercial. El Metro de Bogotá se consolida como una de las obras de infraestructura más significativas de Colombia, con el propósito de transformar la movilidad urbana y regional del país. El inicio de pruebas con trenes se llevará a cabo en un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, antes de la apertura comercial. La operación total está programada para marzo de 2028, momento en el cual el sistema se integrará con TransMilenio y los futuros trenes regionales.