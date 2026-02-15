La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción de siete años. Este ambicioso proyecto requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y presenta una arquitectura que fusiona el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing. El transporte moderno ha alcanzado un nuevo hito con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. Con una superficie de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. La Chongqing East Railway Station, desde su acceso principal, se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Dispone de 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal manera que se evita la congestión incluso durante las horas pico. En su interior, se encuentran más de 5.000 asientos, de los cuales mil están equipados con puertos USB, además de contar con restaurantes, tiendas y pantallas digitales que abarcan cada sector del complejo. Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas. Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.