La NASA sigue monitoreando el asteroide 2024 YR4, un objeto cercano a la Tierra (NEO) que fue descubierto en diciembre de 2024 y clasificado como Apolo. Aunque en etapas tempranas de observación se estimó una posible aproximación cercana el 22 de diciembre de 2032, los datos más recientes indican que el riesgo de impacto con la Tierra es prácticamente nulo. Este seguimiento es parte de los programas de defensa planetaria que buscan anticipar y analizar escasos pero relevantes escenarios astronómicos mediante observaciones continuas. Con cada nueva medición se refinan los cálculos orbitales para mejorar la precisión de los pronósticos y reducir incertidumbres. El asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) de tipo Apolo, descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS en Chile. Estos cuerpos rocosos se acercan periódicamente a la órbita terrestre y son monitoreados para anticipar cualquier riesgo potencial. 2024 YR4 mide aproximadamente 40 – 90 metros de diámetro, lo que ayuda a estimar las consecuencias de una posible interacción con la atmósfera terrestre. La vigilancia internacional combina datos de telescopios terrestres y espaciales para ajustar continuamente su trayectoria. Las últimas proyecciones astronómicas ubican la probabilidad de que 2024 YR4 impacte la Tierra el 22 de diciembre de 2032 en un valor extremadamente bajo (aproximadamente 0,0039%), lo que significa que prácticamente no representa un riesgo para el planeta según los modelos actuales. Durante las primeras semanas de observación, las estimaciones iniciales fluctuaron e incluso registraron probabilidades técnicas superiores al 1 %, lo que activó un nivel de respuesta temprano en la red de defensa planetaria; no obstante, conforme se acumularon más datos, esas probabilidades se redujeron significativamente. Las agencias espaciales confirman que no hay ninguna amenaza inminente de impacto terrestre a escala global. Los modelos basados en simulaciones de impacto sugieren que un objeto como 2024 YR4, de entre 40 y 90 metros, probablemente se fragmentaría al entrar en la atmósfera terrestre, liberando energía en una explosión aérea similar a un bólido. En caso de desintegración sobre el océano, es muy improbable que genere un tsunami significativo. Si la explosión ocurriera sobre zonas pobladas, un asteroide en el extremo menor de ese rango podría causar daños moderados, como rotura de ventanas o afectaciones superficiales, mientras que uno más grande podría producir daños más amplios en áreas locales. El seguimiento de 2024 YR4 se realiza a través del programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que utiliza telescopios terrestres y modelos informáticos avanzados. Cada nuevo dato permite ajustar la órbita proyectada para los próximos años y décadas. Las actualizaciones oficiales se publican en el sistema automatizado Sentry, donde se reflejan los cambios en la probabilidad de impacto conforme se refina la información disponible.