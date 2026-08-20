La ubicación de los huevos dentro de la nevera puede influir en su conservación. Hay un sector que resulta más conveniente para mantenerlos refrigerados.

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Guardar los huevos en la puerta de la nevera puede parecer la opción más práctica, especialmente porque muchos refrigeradores tienen allí un espacio diseñado específicamente para colocarlos. Sin embargo, las recomendaciones de seguridad alimentaria apuntan a otro lugar: la parte interior de la nevera, donde la temperatura suele mantenerse más estable .

El motivo no está relacionado con que los huevos se dañen simplemente por estar en la puerta, sino con las variaciones de temperatura que se producen cada vez que se abre el refrigerador. Por eso, si la idea es conservarlos correctamente y mantener su calidad durante más tiempo, conviene elegir un solo lugar y evitar moverlos constantemente.

¿Dónde se deben guardar los huevos en la nevera?

Los huevos deben conservarse en la parte interior de la nevera y no en la puerta, preferiblemente dentro de su cartón o empaque original. Esta recomendación permite mantenerlos a una temperatura fría y relativamente estable .

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aconseja mantener los huevos refrigerados a 4,4 °C o menos y ubicarlos en la zona más fría del refrigerador. También recomienda conservarlos en su caja original.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), por su parte, señala que los huevos deben permanecer refrigerados y específicamente desaconseja colocarlos en la puerta de la nevera.

Guardar los huevos en la puerta o en el fondo de la nevera: qué diferencia hay y por qué recomiendan ubicarlos en un solo lugar.

¿Por qué no recomiendan guardar los huevos en la puerta de la nevera?

La puerta es una de las zonas del refrigerador que más cambia de temperatura. Cada vez que se abre, entra aire del exterior y los alimentos almacenados allí quedan expuestos a esas variaciones.

Aunque el cambio de temperatura de una apertura individual puede parecer insignificante, la puerta se abre varias veces durante el día. Por eso, no es el sector más conveniente para un alimento que necesita mantenerse refrigerado de manera constante .

En el interior de la nevera, en cambio, la temperatura suele ser más estable, especialmente si el aparato funciona correctamente y no se mantiene abierto durante períodos prolongados.

¿Es mejor guardar los huevos en el fondo de la nevera?

Sí, pero con una precisión importante: no necesariamente hay que ponerlos literalmente contra la pared del fondo.

Lo recomendable es colocarlos en una zona interior de la nevera donde la temperatura sea estable, evitando ubicarlos junto a las salidas de aire frío si el modelo del refrigerador las tiene. La idea es mantenerlos fríos sin exponerlos a cambios bruscos de temperatura.

¿Por qué es importante mantener los huevos refrigerados?

La refrigeración ayuda a disminuir la velocidad con la que se deteriora la calidad del huevo y limita el crecimiento de microorganismos que pueden representar un riesgo para la salud.

¿Qué hacer para conservar correctamente los huevos?

Para mantener los huevos en buenas condiciones, conviene seguir unas recomendaciones sencillas: