Cristiano Ronaldo, 41 años: “Por las mañanas desayuno café con huevos y aguacate porque me aportan proteínas para construir mis músculos”

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Cristiano Ronaldo ha construido buena parte de su carrera alrededor de una exigente preparación física. A sus 41 años, el futbolista portugués continúa compitiendo profesionalmente y mantiene una rutina en la que el entrenamiento, el descanso y, especialmente, la alimentación ocupan un lugar central.

A lo largo de los años, el delantero fue adaptando su dieta a las distintas necesidades de su cuerpo y a los objetivos deportivos de cada etapa. Mientras en algunos momentos buscó potenciar la velocidad, en otros priorizó el desarrollo muscular y la fuerza para competir dentro del área.

Actualmente, su alimentación está orientada a mantener un buen estado físico y prolongar su carrera profesional. Algunos detalles de sus hábitos fueron revelados por el chef italiano Giorgio Barone, quien trabajó como cocinero personal de Cristiano Ronaldo durante su etapa en la Juventus, entre 2018 y 2021.

En declaraciones recientes al sitio Covers, Barone contó cómo estaba compuesta la dieta del portugués y aseguró que su desayuno incluía café, huevos y aguacate, siempre sin azúcar.

Entre los alimentos que forman parte de su dieta se encuentran el aguacate, los huevos, el pollo, el pescado y las verduras, mientras que otros productos fueron reducidos o eliminados de su alimentación.

¿Qué desayuna Cristiano Ronaldo para mantenerse en forma?

Una de las comidas fundamentales en la rutina de Ronaldo es el desayuno. El portugués suele comenzar el día con aguacate y huevos, dos alimentos que cumplen funciones diferentes dentro de su plan nutricional.

El aguacate es elegido por su contenido de grasas saludables y porque contribuye a generar saciedad. Además, aporta energía y forma parte de una alimentación orientada al cuidado cardiovascular.

Los huevos, por su parte, proporcionan proteínas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular. También ayudan a prolongar la sensación de saciedad durante las primeras horas del día.

Ronaldo completa habitualmente esta primera comida con café. La cafeína puede actuar como estimulante antes de realizar actividad física y es utilizada habitualmente por deportistas antes de determinados entrenamientos.

Su desayuno, según la información difundida sobre su dieta, evita productos con grandes cantidades de azúcar y tampoco incluye lácteos.

Cristiano Ronaldo, 41 años: “Por las mañanas desayuno café con huevos y aguacate porque me aportan proteínas para construir mis músculos” Foto: EFE

¿Qué come Cristiano Ronaldo durante el resto del día?

La alimentación del futbolista mantiene una estructura similar durante las demás comidas. En el almuerzo suele combinar verduras con pollo o pescado, buscando obtener proteínas, vitaminas, fibra y grasas saludables.

El pollo y el pescado son dos de sus principales fuentes de proteína, mientras que las verduras complementan el plato con vitaminas y fibra, importantes para el funcionamiento del organismo y la digestión.

Para la cena, Ronaldo vuelve a priorizar los productos frescos. El pescado y la carne en forma de bistec, acompañados generalmente por verduras, aparecen entre sus elecciones habituales.

Además, puede incorporar un pequeño refrigerio nocturno pensado para evitar comidas demasiado pesadas antes de dormir y facilitar el descanso.

Los alimentos que Cristiano Ronaldo dejó de consumir

Tan importante como seleccionar determinados alimentos es controlar aquellos que pueden interferir con sus objetivos físicos. Con el paso de los años, Ronaldo fue modificando su alimentación a medida que conocía mejor cómo respondía su cuerpo.

Entre los productos que habría dejado de consumir habitualmente se encuentran los lácteos, la pasta y el pan, especialmente aquellos elaborados con harina blanca.

El objetivo de estas restricciones dentro de su dieta es evitar variaciones pronunciadas de energía y controlar su composición corporal, un aspecto especialmente importante para un deportista profesional.

La alimentación es solo una parte de una preparación mucho más amplia. Ronaldo combina su dieta con entrenamiento constante y especial atención al descanso, tres pilares que han acompañado su carrera y que le permiten continuar compitiendo profesionalmente a los 41 años.