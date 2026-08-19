En 1972, una organización arrojó 2 millones de neumáticos en el medio del mar. 50 años después, los científicos analizaron el fondo del océano y quedaron helados.

Un proyecto de los años 70 buscaba convertir neumáticos usados en un nuevo hábitat marino. Más de cinco décadas después, las autoridades de Florida todavía trabajan para retirar las llantas del fondo del océano.

En 1972, cerca de dos millones de neumáticos fueron depositados frente a Fort Lauderdale, Florida, como parte de un ambicioso proyecto para construir un arrecife artificial y ofrecer un nuevo espacio para peces y otros organismos marinos. Lo que entonces fue presentado como una alternativa para reutilizar las llantas usadas terminó convirtiéndose en un problema ambiental de gran escala que todavía requiere tareas de recuperación .

El proyecto pasó a la historia como Arrecife Osborne (Osborne Reef). Las autoridades esperaban que los neumáticos permanecieran agrupados en el fondo marino y fueran colonizados por organismos, pero el material utilizado y el sistema de sujeción no funcionaron como estaba previsto.

¿Qué fue el Arrecife Osborne y por qué hundieron dos millones de neumáticos?

La iniciativa nació en una época en la que los neumáticos usados representaban un problema creciente de disposición de residuos. La propuesta consistía en aprovechar esas llantas para construir una estructura submarina que pudiera funcionar como arrecife artificial.

La primera colocación de neumáticos en el sitio de Fort Lauderdale ocurrió el 22 de abril de 1972. El operativo tuvo una importante participación de embarcaciones y fue impulsado por Broward Artificial Reef Inc., con respaldo de autoridades locales y participación de empresas vinculadas a la industria de los neumáticos.

La idea parecía tener una doble ventaja: reducir la cantidad de neumáticos que terminaban como residuos y, al mismo tiempo, crear una superficie donde pudieran instalarse corales y otros organismos marinos.

El problema fue que el arrecife artificial no consiguió comportarse como una estructura estable.

En 1972, una organización arrojó 2 millones de neumáticos en el medio del mar. 50 años después, los científicos analizaron el fondo del océano y quedaron helados.

¿Por qué fracasó el arrecife artificial de neumáticos?

Uno de los principales errores estuvo relacionado con la forma en que fueron preparados los neumáticos. Las llantas fueron agrupadas y sujetadas mediante sistemas que dependían de elementos metálicos y bandas de nailon para mantenerlas unidas.

Con el paso del tiempo, el agua salada deterioró los componentes utilizados para mantener los grupos de neumáticos en su lugar. Una vez que las sujeciones comenzaron a fallar, las llantas dejaron de formar una estructura compacta y quedaron libres sobre el fondo marino.

Además, los neumáticos no tenían las características de materiales sólidos como el hormigón o la roca. Su poco peso relativo bajo el agua facilitó que pudieran desplazarse durante tormentas, fuertes corrientes y otros fenómenos marinos.

Así, lo que debía ser un arrecife permanente terminó convirtiéndose en residuos móviles capaces de desplazarse por el lecho oceánico .

¿Qué daños provocaron los neumáticos en el fondo del océano?

El desplazamiento de las llantas generó uno de los mayores problemas del proyecto. En lugar de permanecer en el sitio original, algunos neumáticos llegaron hasta zonas donde existían arrecifes naturales.

Al moverse por el fondo marino, podían golpear, arrastrar y deteriorar organismos que habían tardado años en desarrollarse. Investigaciones sobre el sitio también señalaron que los neumáticos no lograron generar el aumento de hábitat para peces que originalmente se esperaba.

La situación fue todavía más compleja porque la superficie de los neumáticos no terminó funcionando como el sustrato ideal para la formación de un arrecife. En vez de convertirse en una estructura estable cubierta de vida marina, muchas llantas terminaron dispersas.

Los estudios y organismos encargados de la restauración también han advertido sobre la liberación de sustancias procedentes de los neumáticos y su impacto potencial sobre el ambiente marino.

¿Cuántos neumáticos quedan todavía en el Arrecife Osborne?

La cantidad exacta de neumáticos que permanece en el área no es sencilla de determinar porque parte de las llantas se encuentra enterrada, mientras otras fueron desplazadas fuera de la zona original.

Los datos oficiales muestran, sin embargo, que cientos de miles de neumáticos ya fueron retirados. Un informe del Departamento de Protección Ambiental de Florida registró 543.197 llantas extraídas hasta el periodo fiscal 2023-2024. Ese mismo análisis estimó aproximadamente 684.000 neumáticos expuestos dentro del área estudiada, sin contar necesariamente todos los que pudieron encontrarse fuera de ella o bajo los sedimentos.

Por eso, no resulta preciso afirmar que simplemente quedan “500.000 neumáticos” en todo el océano. La cifra depende del área analizada, de las llantas enterradas y de aquellas que se desplazaron desde el lugar donde fueron originalmente depositadas.

¿Cuándo comenzó la limpieza del Arrecife Osborne?

La recuperación a gran escala comenzó en junio de 2007, cuando Broward County, el Departamento de Protección Ambiental de Florida y fuerzas militares estadounidenses pusieron en marcha un operativo para retirar las llantas. Durante aproximadamente tres años, equipos de buzos militares recuperaron más de 70.000 neumáticos.

La operación requirió levantar los neumáticos desde el fondo mediante equipos especializados y trasladarlos hasta embarcaciones capaces de transportarlos fuera del área.

Pero la magnitud del problema hizo evidente que una intervención puntual no sería suficiente.

A partir de 2015, Florida puso en marcha nuevas fases de extracción con contratistas especializados. El trabajo se volvió especialmente delicado en las zonas donde los neumáticos tenían organismos marinos adheridos, ya que era necesario retirar o trasladar colonias de coral antes de sacar las llantas.